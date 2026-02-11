Acesse sua conta
Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa no Pelourinho (Circuito Batatinha)

Desfiles terão início às 19 horas da quinta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 15:15

Circuito fica localizado no Pelourinho
Circuito fica localizado no Pelourinho Crédito: Carol Garcia/Arquivo/GOVBA

A programação de Carnaval no Circuito Batatinha, no Pelourinho, foi divulgada e conta com mais de 50 atrações de afoxés, blocos afro, além de atrações de reggae e samba. Os desfiles terão início às 19 horas de quinta-feira (12) e seguem até terça-feira (17). 

O circuito acontece no Pelourinho e nas praças da Sé e Castro Alves e não tem trios elétricos. É destinado principalmente aos foliões que preferem brincar o Carnaval ao som de fanfarras, blocos, marchinhas e pequenos grupos que se concentram no local.

Programação do Circuito Batatinha

1 por Reprodução
2 por Reprodução
3 por Reprodução
4 por Reprodução
5 por Reprodução
6 por Reprodução
7 por Reprodução
8 por Reprodução
9 por Reprodução
10 por Reprodução
11 por Reprodução
12 por Reprodução
13 por Reprodução
14 por Reprodução
15 por Reprodução
16 por Reprodução
17 por Reprodução
1 de 17
1 por Reprodução

