FOLIA

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa no Pelourinho (Circuito Batatinha)

Desfiles terão início às 19 horas da quinta-feira (12)

Maysa Polcri

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 15:15

Circuito fica localizado no Pelourinho Crédito: Carol Garcia/Arquivo/GOVBA

A programação de Carnaval no Circuito Batatinha, no Pelourinho, foi divulgada e conta com mais de 50 atrações de afoxés, blocos afro, além de atrações de reggae e samba. Os desfiles terão início às 19 horas de quinta-feira (12) e seguem até terça-feira (17).

O circuito acontece no Pelourinho e nas praças da Sé e Castro Alves e não tem trios elétricos. É destinado principalmente aos foliões que preferem brincar o Carnaval ao som de fanfarras, blocos, marchinhas e pequenos grupos que se concentram no local.