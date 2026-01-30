Daniela Mercury, BaianaSystem e Parangolé: veja a lista de atrações do Furdunço e a ordem dos desfiles

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 17:25
A festa mais aguardada do pré-Carnaval de Salvador, o Furdunço, já tem horário definido para começar, além da lista das atrações. As informações são do Alô Alô Bahia.
Ao todo, serão 57 atrações neste ano, com saída prevista para às 14h, no Circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra). Neste ano, o Furdunço trocou de dia com o Fuzuê, e vai acontecer no sábado (7), enquanto o outro vai ser no domingo (8).
Entre os destaques da programação estão Daniela Mercury, a banda BaianaSystem, que já é uma atração tradicional do evento, além de Parangolé e Pagodart.
Kangoozeiras da Bahia
Estylo Candeal
A Kombi do Zé Livrório
Maira Lins
Sylvia Patrícia & Tuk Tuk Sonoro
Di Fabão
Banda Flor Serena
Peu Carvalho
Gutto Cabaré
Grupo Corrupio
Lui
Samba Diretoria
Coxtel Baiano
Chico Marana
Eletric Team
Banda Afro Aráiyê
Bambolê
Quabales
Banda Viola de Doze
A Tapa
Bruno Barroso
Parangolé
Guga Meyra
Pagodart
Forró do Tico
TK Rei do Bar
Linnoy
Filhos de Jorge
Escandurras
Viviane Tripodi
Armandinho e Irmãos Macedo
Diego Moraes
Daniel Vieira
Microtrio Takombin’arte
Wilson Café
Negracor
Kart Love
Marculino e Seus Belezas
Grupo Seu Cupido
Breno Casagrande
Os Informais
Chaverinho do Arrocha
Tio Barnabé
Renazinho CBX
Mavt
Pretos do Bairro
Fit Dance
Daniela Mercury
Julio e Jonathan
Dan Valente
Mambolada
Di Dengo
Banda Pena Branca
Diego Henrique
Norberto Curvello
Lucas Babidi
BaianaSystem