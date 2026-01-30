Acesse sua conta
Daniela Mercury, BaianaSystem e Parangolé: veja a lista de atrações do Furdunço e a ordem dos desfiles

Ao todo, são 57 atrações que participam da festa no sábado (7)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 17:25

BaianaSystem no Furdunço 2024
BaianaSystem é uma das atrações da festa Crédito: Paula Froes /CORREIO

A festa mais aguardada do pré-Carnaval de Salvador, o Furdunço, já tem horário definido para começar, além da lista das atrações. As informações são do Alô Alô Bahia.

Ao todo, serão 57 atrações neste ano, com saída prevista para às 14h, no Circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra). Neste ano, o Furdunço trocou de dia com o Fuzuê, e vai acontecer no sábado (7), enquanto o outro vai ser no domingo (8).

Relembre registros do Fuzuê e do Furdunço de ano passado

Fuzuê agitou foliões no circuito Orlando Tapajós por Gilberto Barbosa/CORREIO
Fuzuê tomou conta do circuito Tapajós por Gilberto Barbosa/CORREIO
Foliões curtem o Furdunço durante o pré-Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Joana Pereira curtiu o Furdunço aos 83 anos por Marina Silva/CORREIO
Clebson Dias também curtiu o Furdunço no ano passado por Marina Silva/CORREIO
Barra lotada durante o Furdunço  por Marina Silva/CORREIO
1 de 6
Fuzuê agitou foliões no circuito Orlando Tapajós por Gilberto Barbosa/CORREIO

Entre os destaques da programação estão Daniela Mercury, a banda BaianaSystem, que já é uma atração tradicional do evento, além de Parangolé e Pagodart.

Confira lista completa com a ordem oficial dos desfiles:

Kangoozeiras da Bahia

Estylo Candeal

A Kombi do Zé Livrório

Maira Lins

Sylvia Patrícia & Tuk Tuk Sonoro

Di Fabão

Banda Flor Serena

Peu Carvalho

Gutto Cabaré

Grupo Corrupio

Lui

Samba Diretoria

Coxtel Baiano

Chico Marana

Eletric Team

Banda Afro Aráiyê

Bambolê

Quabales

Banda Viola de Doze

A Tapa

Bruno Barroso

Parangolé

Guga Meyra

Pagodart

Forró do Tico

TK Rei do Bar

Linnoy

Filhos de Jorge

Escandurras

Viviane Tripodi

Armandinho e Irmãos Macedo

Diego Moraes

Daniel Vieira

Microtrio Takombin’arte

Wilson Café

Negracor

Kart Love

Marculino e Seus Belezas

Grupo Seu Cupido

Breno Casagrande

Os Informais

Chaverinho do Arrocha

Tio Barnabé

Renazinho CBX

Mavt

Pretos do Bairro

Fit Dance

Daniela Mercury

Julio e Jonathan

Dan Valente

Mambolada

Di Dengo

Banda Pena Branca

Diego Henrique

Norberto Curvello

Lucas Babidi

BaianaSystem

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Daniela Mercury Furdunço Pré-carnaval Baiana System

