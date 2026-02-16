Acesse sua conta
Foliões se arriscam em cima de árvores durante passagem do bloco As Muquiranas; veja

Banda La Fúria comanda o bloco nesta segunda-feira (16)

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 17:10

Foliões se arriscam durante passagem do bloco As Muquiranas Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

O ano muda, mas as cenas se repetem. Dezenas de foliões foram flagrados em cima de árvores durante o início da passagem do bloco As Muquiranas, nesta segunda-feira (16), no Campo Grande. A banda La Fúria, sob o comando do cantor Bruno Magnata, é responsável por puxar o bloco no circuito Osmar. 

A reportagem flagrou diversos foliões se arriscando em cima de árvores e barricadas. No início do percurso, o cantor precisou pausar a apresentação por achar que algum folião havia caído de uma das árvores.

Este Carnaval marca os 60 anos de história do bloco As Muquiranas, que traz como tema o “Baile das Princesas – 60 Anos de Alegria”, mantendo a tradição das fantasias que caracterizam o grupo como um dos mais conhecidos do circuito Campo Grande.

O cantor Xanddy voltou a puxar o bloco após dez anos, no sábado (14), e Tony Salles se apresenta na terça-feira (17). 

