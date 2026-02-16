Foliões se arriscam em cima de árvores durante passagem do bloco As Muquiranas; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gilberto Barbosa
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 17:10
O ano muda, mas as cenas se repetem. Dezenas de foliões foram flagrados em cima de árvores durante o início da passagem do bloco As Muquiranas, nesta segunda-feira (16), no Campo Grande. A banda La Fúria, sob o comando do cantor Bruno Magnata, é responsável por puxar o bloco no circuito Osmar.
A reportagem flagrou diversos foliões se arriscando em cima de árvores e barricadas. No início do percurso, o cantor precisou pausar a apresentação por achar que algum folião havia caído de uma das árvores.
Foliões se arriscam durante passagem do bloco As Muquiranas
Este Carnaval marca os 60 anos de história do bloco As Muquiranas, que traz como tema o “Baile das Princesas – 60 Anos de Alegria”, mantendo a tradição das fantasias que caracterizam o grupo como um dos mais conhecidos do circuito Campo Grande.
O cantor Xanddy voltou a puxar o bloco após dez anos, no sábado (14), e Tony Salles se apresenta na terça-feira (17).