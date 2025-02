CRATIVIDADE

'Foragido do HGE': argentino faz sucesso com fantasia inusitada em prévia do Carnaval

Carlos Alberto Peres fez sucesso no circuito Sérgio Bezerra, nesta quarta-feira (26)

Millena Marques

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 22:04

Carlos Alberto Peres vestido de 'Foragido do HGE' Crédito: Marina Silva/CORREIO

Nascido em Buenos Aires, capital da Argentina, o cirurgião-dentista Carlos Alberto Peres, 60 anos, é baiano de coração. No último dia de pré-Carnaval de Salvador, nesta quarta-feira (26), o 'hermano' fez sucesso no circuito Sérgio Bezerra (Farol da Barra-Morro do Cristo) com uma fantasia pra lá de inusitada. >

Nomeada como 'Foragido do HGE', a caracterização é de um paciente ensanguentado, que deixou os cuidados do Hospital Geral do Estado (HGE). Ela traz um significado específico, segundo Peres.>

"Temos que curtir com alegria, mas também é um alerta contra a violência. Se tiver violência, vai acabar como eu (fantasiado), no hospital. É melhor curtir na paz, na camaradagem, na alegria, sem violência", disse. >

O amor pelo Carnaval começou há 32 anos, quando chegou a Salvador. "Cheguei na época de Armandinho, Dodô e Osmar. Eu conheci o velho Osmar. Bom, me apaixonei e, por isso, saio fantasiado porque atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu", afirmou.>