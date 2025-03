VEJA VÍDEO

Influenciador Dum Ice flagra homem jogando spray de pimenta na pipoca de Kannário

Cantor abandonou trio reclamando do efeito do gás

Esther Morais

Publicado em 4 de março de 2025 às 11:43

Homem foi flagrado no meio da pipoca Crédito: Reprodução / Redes sociais

O influenciador Dum Ice publicou um vídeo em seu Instagram no qual flagra o momento em que um homem atinge pessoas na pipoca do cantor Igor Kannário com algo que aparenta ser spray de pimenta. O fato ocorreu na madrugada desta terça-feira (4) no Circuito Osmar (Campo Grande). >

Nas imagens, o homem caminha entre a multidão de foliões e, em alguns momentos, borrifa o conteúdo do spray contra algumas pessoas, que cobrem os olhos e o nariz com as mãos. Veja abaixo: >

O uso do spray de pimenta, inclusive, foi o motivo de uma série de críticas de Igor Kannário no trio. O cantor reclamou que a Polícia Militar estava jogando o gás contra os foliões durante a festa e abandonou o palco depois disso. Em nota, a assessoria do artista esclareceu que a banda foi afetada pelo efeito do lacrimogênio e o cantor sofreu com irritações nos olhos, nariz e garganta.>

Segundo Kannário, o gás chegou a atingir crianças. "Façam o trabalho com consciência e responsabilidade. Há famílias que estão aí embaixo. Se ver alguém badernando... precisa de spray de pimenta? Prende. O uso é prejudicial. Estou rouco aqui já", reclamou par. >

Ele ainda pediu uma reunião com o Comandante-Geral da PM-BA, Coronel Coutinho, para resolver as divergências. "[Minha] pipoca precisa ser respeitada como a de Bell, Saulo. Não sou ladrão, não sou traficante, não devo nada e preciso de vocês [policiais] aqui para proteger as mulheres, os trabalhadores", solicitou.>

Kannário também repetiu a ideia de que não quer mais tocar no Carnaval de Salvador. "Não consigo mais, já deu para mim. Obrigada, gente", concluiu. Por fim, ele saiu do palco e a transmissão foi encerrada.>