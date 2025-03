PIPOCA DO KANNÁRIO

Kannário abandona trio após confusão com a PM na pipoca: 'Precisa ser respeitada como a de Bell e Saulo'

Folia arrastou multidão no Campo Grande

Esther Morais

Publicado em 4 de março de 2025 às 09:34

Igor Kannario no Campo Grande Crédito: Gilberto Barbosa/ CORREIO

O cantor Igor Kannário interrompeu a apresentação e abandonou o trio pipoca que puxava na noite de segunda-feira (3) no Circuito Osmar (Campo Grande) após uma confusão com a Polícia Militar. O artista reclamou da forma que os PMs estavam tratando os foliões e criticou o uso de spray de pimenta durante a folia. >

Segundo Kannário, o efeito do gás chegou a atingir crianças que estavam na pipoca e os músicos em cima do trio. "Façam o trabalho com consciência e responsabilidade. Há famílias que estão aí embaixo. Se ver alguém badernando... precisa de spray de pimenta? Prende. O uso é prejudicial. Estou rouco aqui já", reclamou. >

Ele ainda pediu uma reunião com o Comandante-Geral da PM-BA, Coronel Coutinho, para resolver as divergências. "[Minha] pipoca precisa ser respeitada como a de Bell, Saulo. Não sou ladrão, não sou traficante, não devo nada e preciso de vocês [policiais] aqui para proteger as mulheres, os trabalhadores", solicitou.>

O discurso durou cerca de dez minutos e, ao final, o cantor desistiu e finalizou o show. "Não aguento mais. Tenho que ficar dialogando por coisas que acontecem há mais de 20 anos. Se for para cantar vendo a galera tomando porrada lá embaixo, não dá para mim", acrescentou. >

Kannário também repetiu a ideia de que não quer mais tocar no Carnaval de Salvador. "Não consigo mais, já deu para mim. Obrigada, gente", concluiu. Por fim, ele saiu do palco e a transmissão foi encerrada. >

Nas redes sociais, a assessoria do cantor divulgou uma nota ressaltando que o spray de pimenta usado no circuito "prejudicou tanto a equipe envolvida quanto os foliões presentes no evento" e causou "desconforto e danos a diversas pessoas, incluindo o próprio artista".

>

O cantor sofreu com irritações nos olhos, nariz e garganta e a equipe também foi atingida. Por fim, a declaração agradece a compreensão de todos, sobretudo, dos que permaneceram até o final do circuito.>