CORREIO FOLIA

Larissa Fagundes defende atualização do Carnaval sem perder tradição: 'É essencial manter a raiz'

DJ se apresentou no Camarote Brahma e destacou a mistura entre Axé, brasilidade e ritmos atuais durante a folia em Salvador

Felipe Sena

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 22:34

Larissa Fagundes Crédito: Felipe Sena/CORREIO

A DJ Larissa Fagundes foi uma das atrações deste domingo (15) no Camarote Brahma e celebrou a oportunidade de participar do Carnaval de Salvador levando um repertório que equilibra tradição e modernidade. Em entrevista durante a cobertura, a artista ressaltou a felicidade de representar a música baiana em um espaço de grande visibilidade.

Segundo ela, atualizar o som sem perder a essência é fundamental para manter o Carnaval vivo e conectado com diferentes gerações. A DJ explicou que costuma incluir remixes de Axé antigos e referências de brasilidade, combinando essas raízes com ritmos atuais como funk e reggaeton.

Para Larissa, essa mistura ajuda a preservar a identidade cultural da festa ao mesmo tempo em que dialoga com o público jovem. “Gosto de trazer atualidade, mas também a tradição do Carnaval. Acho muito importante manter essa raiz da baianidade”, afirmou.

A artista também chamou atenção para a representatividade feminina na cena musical local, destacando que ainda há poucas DJs baianas mulheres em grandes eventos. Ela reforçou a importância de abrir mais espaço para talentos locais e disse estar feliz por contribuir com essa presença na folia.