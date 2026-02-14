Acesse sua conta
Medo por trás das máscaras: guerra entre facções ameaça tradição em Maragojipe

Moradores temem que criminosos usem fantasias como disfarce para atacar desafetos durante a folia

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 08:10

Cidade proíbe o uso de máscaras desde a déca
Cidade proíbe o uso de máscaras desde a déca Crédito: Shutterstock

A brincadeira de máscaras e fantasias são o símbolo principal do Carnaval de Maragojipe, no Recôncavo Baiano. No entanto, neste ano, pierrôs e a colombinas não serão bem-vistos. “A gente não sabe se quem está por baixo das roupas é uma pessoa de bem. E se tem um cara procurando uma oportunidade?”, questiona um morador, que teme que os criminosos aproveitem os trajes como disfarce para eliminar os rivais. "E na hora sobra para quem não tem nada a ver com essa guerra", completa. 

Maragojipe é um município rico em recursos naturais e com paisagens exuberantes e está ao fundo da Baía de Todos-os-Santos, mais precisamente no ponto de encontro do Rio Paraguaçu com o Rio Guaí. Porém, vive hoje uma séria crise de segurança: a guerra entre o Bonde do Maluco (BDM) e o Comando Vermelho (CV). “Antigamente, a gente deixava os mascarados entrarem nas casas. Mas hoje, diante de tanta covardia, ninguém abre a porta”, conta.

Guerra entre BDM e CV põe em risco tradição em Maragojipe

Máscaras do Carnaval de Maragojipe fazem parte do acervo
Cidade proíbe o uso de máscaras desde a déca
Clima de tensão no Recôncavo da Bahia por Reprodução
Clima de tensão no Recôncavo da Bahia por Reprodução
Clima de tensão no Recôncavo da Bahia por Reprodução
Clima de tensão no Recôncavo da Bahia por Reprodução
Polícia realiza buscas no Recôncavo após registros de tiroteios por Divulgação
Operação mira grupos armados no Recôncavo da Bahia por Divulgação
Forças Estaduais e Federal de Segurança Pública deflagraram ação integrada na região do Recôncavo por Alberto Maraux
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
Fuzuê mistura forró, fantasia e tradição nordestina no pré-Carnaval por Bruno Wendel/CORREIO
Estaleiro Enseada fica em Maragojipe por Divulgação
Estaleiro Enseada fica em Maragojipe por Divulgação
Estaleiro Enseada fica em Maragojipe por Divulgação
Estaleiro fica localizado em Maragojipe por Divulgação
Fundação, com sede em Maragojipe, atua na Baía de Todos os Santos por Divulgação/Fundação Vovó do Mangue
Tiroteio causa tensão no Recôncavo por Reprodução
Marcas de tiro em casa depois por Marina Silva/Arquivo CORREIO
TCP chega à Bahia pelo Recôncavo e faz parceira com o BDM por Marina Silva/CORREIO
TCP chega à Bahia pelo Recôncavo e faz parceira com o BDM por Marina Silva/CORREIO
Fuzuê mistura forró, fantasia e tradição nordestina no pré-Carnaval por Bruno Wendel/CORREIO
Fuzuê mistura forró, fantasia e tradição nordestina no pré-Carnaval por Bruno Wendel/CORREIO
Foliões arrastam o Fuzuê no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra por Bruno Wendel/CORREIO
Foliões arrastam o Fuzuê no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra por Bruno Wendel/CORREIO
Foliões arrastam o Fuzuê no Circuito Orlando Tapajós, no sentido Ondina–Barra por Bruno Wendel/CORREIO
PM Glauber foi morto pelo CV no Vale das Pedrinhas por Divulgação
'Falcão', do CV, tem mandando de prisão por Divulgação
'Falcão', do CV, tem mandando de prisão por Divulgação
'Falcão', do CV, tem mandando de prisão por Divulgação
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Ipiaú: BDM determina 'toque de recolher' e eleva tensão entre PCC e CV por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Polícia Militar
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução
"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução
A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
Ipiaú: BDM determina 'toque de recolher' e eleva tensão entre PCC e CV por Reprodução
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio por Reprodução
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio por Reprodução
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio por Reprodução
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM por Reprodução
Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM por Reprodução
Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM por Reprodução
Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM por Reprodução
Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM por Reprodução
Vereador foi preso em operação contra o BDM por Reprodução
Vereador foi preso em operação contra o BDM por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
BDM: estatuto impõe respeito, proíbe estupros e mata quem trai por Reprodução
BDM: estatuto impõe respeito, proíbe estupros e mata quem trai por Reprodução
Estatuto do BDM impõe respeito, proíbe estupros e mata quem trai por Reprodução
Coruja é líder do BDM por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
Kátia (D) e Keila (E) têm posição de destaque dentro do BDM por Reprodução
Kátia é líder do BDM em Crus das Almas por Reprodução
'Raposa do BDM': Keila comandava os 'bondes' contra o CV por Reprodução
Máscaras do Carnaval de Maragojipe fazem parte do acervo por Foto: Célia Santos

E o medo tem precedente. Em julho do ano passado, pelo menos 20 homens fortemente armados invadiram de barco a localidade de São Roque do Paraguaçu e fuzilaram lojas e carros. À época, o ataque foi atribuído ao CV. No mesmo mês, um homem foi decapitado e o restante do corpo (pernas, braças e o órgão genital) foi deixado em pontos distantes no distrito de Najé.

O comandante responsável pelo policiamento no Recôncavo, tenente-coronel Botelho, afirmou que “a PM está atenta aos fatos”. “Estamos com efetivo empregado na região. São 76 policiais de fora exclusivamente para o período momesco, além de mais de 200 homens e mulheres atuando somente em Maragojipe”, disse ele, ao comentar o reforço policial.

