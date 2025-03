CARNAVAL

Nazaré Tedesco na Barra: pernambucano faz sucesso com fantasia de vilã de novela

Denilson Souza, 26 anos, chama atenção de foliões no circuito Dodô

Todo dia a gente encontra uma pérola no Carnaval de Salvador. Neste sábado (1°), no circuito Dodô (Barra-Ondina), o publicitário pernambucano Denilson Souza, 26 anos, chamou atenção ao aparecer vestido de Nazaré Tedesco, vilã interpretada por Renata Sorrah em Senhora do Destino, novela da Globo exibida em 2004.>