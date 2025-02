TODO MUNDO VEM

Saiba de onde vêm os turistas que vão se hospedar em Salvador no Carnaval

Plataforma Airbnb divulga a origem dos principais hóspedes

As buscas por acomodações para o período entre 28 de fevereiro e 5 de março, em Salvador, cresceram 2.500% na plataforma de aluguel Airbnb. A capital baiana é a segunda com o maior aumento no Nordeste, ficando atrás de Recife (PE), que teve crescimento de 4.100%, em comparação com o mesmo período do ano passado. >