Shawn Mendes se joga com Bruna Marquezine e fica surpreso com o Carnaval de Salvador

Cantor canadense faz sua estreia na folia baiana em cima do trio de Ivete Sangalo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 16:06

Shawn Mendes fica surpreso com o Carnaval de Salvador
Shawn Mendes fica surpreso com o Carnaval de Salvador Crédito: Webert Belicio / Agnews

Shawn Mendes realmente parece estar apaixonado pelo Brasil. O cantor se jogou na folia e está curtindo pela primeira vez o Carnaval de Salvador. O canadense é um dos convidados de Ivete Sangalo para o desfile do tradicional Bloco Coruja no circuito Dodô (Barra-Ondina), neste sábado (14).

Em algumas fotos, Shawn aparece com a mão no peito, surpreso com a imensidão do Carnaval e a força de Veveta na festa. Ele está acompanhado de Bruna Marquezine, com quem vive um affair. Os dois estão na companhia de Sasha Meneghel e do marido dela, o cantor João Lucas. Além deles, outros famosos acompanham o destile da Mainha de pertinho, como os influenciadores Hugo Gloss, Nicole Bahls, Tia Má e Silvia Braz.

Veja as fotos:

Famosos no trio de Ivete Sangalo

Bruna Marquezine troca carinhos com Shawn Mendes por Webert Belicio / Agnews
Shawn Mendes fica surpreso com o Carnaval de Salvador por Webert Belicio / Agnews
Bruna Marquezine e João Lucas prestigiam a estreia de Ivete Sangalo no Carnaval 2026 por Vitor Santos / AgNews
João Lucas ajustou a fantasia de Sasha por Tomzé Fonseca/ Agnews
Nicole Bahls prestigia a estreia de Ivete Sangalo no Carnaval 2026 por Vitor Santos / AgNews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Tia Má curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Hugo Gloss curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
João Lucas e Sasha prestigiam a estreia de Ivete Sangalo no Carnaval 2026 por Vitor Santos / AgNews
Shawn Mendes, Bruna Marquezine e João Lucas prestigiam a estreia de Ivete Sangalo no Carnaval 2026 por Vitor Santos / AgNews
Ivete Sangalo estreia no Carnaval 2026 com o Bloco Coruja por Vitor Santos / AgNews
Ivete Sangalo estreia no Carnaval 2026 com o Bloco Coruja por Vitor Santos / AgNews
João Lucas ajustou a fantasia de Sasha por Tomzé Fonseca/ Agnews
João Lucas ajustou a fantasia de Sasha por Tomzé Fonseca/ Agnews
Ivete Sangalo estreia no Carnaval 2026 com o Bloco Coruja por Tomzé Fonseca/ Agnews
Ivete Sangalo estreia no Carnaval 2026 com o Bloco Coruja por Vitor Santos / AgNews
Bruna Marquezine troca carinhos com Shawn Mendes por Webert Belicio / Agnews
Bruna Marquezine troca carinhos com Shawn Mendes por Webert Belicio / Agnews
Bruna Marquezine troca carinhos com Shawn Mendes por Webert Belicio / Agnews
Bruna Marquezine troca carinhos com Shawn Mendes por Webert Belicio / Agnews
Bruna Marquezine troca carinhos com Shawn Mendes por Webert Belicio / Agnews
Silvia Braz curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Silvia Braz curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Tia Má curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
João Lucas e Bruna Marquezine chegam no trio de Ivete Sangalo por Tomzé Fonseca/ Agnews
João Lucas e Bruna Marquezine chegam no trio de Ivete Sangalo por Tomzé Fonseca/ Agnews
João Lucas e Bruna Marquezine chegam no trio de Ivete Sangalo por Tomzé Fonseca/ Agnews
João Lucas e Bruna Marquezine chegam no trio de Ivete Sangalo por Tomzé Fonseca/ Agnews
Hugo Gloss curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Sasha e João Lucas chegam no trio de Ivete Sangalo por Tomzé Fonseca/ Agnews
Sasha e João Lucas chegam no trio de Ivete Sangalo por Tomzé Fonseca/ Agnews
Shawn Mendes estreia no Carnaval de Salvador por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
1 de 34
Bruna Marquezine troca carinhos com Shawn Mendes por Webert Belicio / Agnews

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Nicole Bahls Carnaval 2026 Ivete Sangalo Bruna Marquezine João Lucas Shawn Mendes Sasha Sasha Meneghel Bruna Marquezine E Shawn Mendes Circuito Dodo tia má Hugo Gloss

