CARNAVAL

Shawn Mendes se joga com Bruna Marquezine e fica surpreso com o Carnaval de Salvador

Cantor canadense faz sua estreia na folia baiana em cima do trio de Ivete Sangalo

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 16:06

Shawn Mendes fica surpreso com o Carnaval de Salvador Crédito: Webert Belicio / Agnews

Shawn Mendes realmente parece estar apaixonado pelo Brasil. O cantor se jogou na folia e está curtindo pela primeira vez o Carnaval de Salvador. O canadense é um dos convidados de Ivete Sangalo para o desfile do tradicional Bloco Coruja no circuito Dodô (Barra-Ondina), neste sábado (14).

Em algumas fotos, Shawn aparece com a mão no peito, surpreso com a imensidão do Carnaval e a força de Veveta na festa. Ele está acompanhado de Bruna Marquezine, com quem vive um affair. Os dois estão na companhia de Sasha Meneghel e do marido dela, o cantor João Lucas. Além deles, outros famosos acompanham o destile da Mainha de pertinho, como os influenciadores Hugo Gloss, Nicole Bahls, Tia Má e Silvia Braz.

Veja as fotos:

