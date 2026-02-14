Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 16:06
Shawn Mendes realmente parece estar apaixonado pelo Brasil. O cantor se jogou na folia e está curtindo pela primeira vez o Carnaval de Salvador. O canadense é um dos convidados de Ivete Sangalo para o desfile do tradicional Bloco Coruja no circuito Dodô (Barra-Ondina), neste sábado (14).
Em algumas fotos, Shawn aparece com a mão no peito, surpreso com a imensidão do Carnaval e a força de Veveta na festa. Ele está acompanhado de Bruna Marquezine, com quem vive um affair. Os dois estão na companhia de Sasha Meneghel e do marido dela, o cantor João Lucas. Além deles, outros famosos acompanham o destile da Mainha de pertinho, como os influenciadores Hugo Gloss, Nicole Bahls, Tia Má e Silvia Braz.
Veja as fotos:
Famosos no trio de Ivete Sangalo
