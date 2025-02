NOVO VISUAL

Vem para Salvador? Neymar faz corte de cabelo 'diferentão' para o Carnaval

Jogador do Santos inovou na escolha do novo penteado; veja

Neymar está com um corte de cabelo novo. O camisa 10 do Santos resolveu inovar e mudou o visual, adotando um penteado 'diferentão' para o início do Carnaval. Aos 33 anos, o atacante agora exibe um grande detalhe em forma de 'v' na parte de trás da cabeça, que lembra também uma ave alçando voo.>