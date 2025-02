NA BARRA

Vídeo: Tricolor, Tomate canta música em homenagem ao Bahia e leva foliões à loucura

Cantor falou ainda sobre a emoção de curtir o jogo pela Libertadores

Apaixonado por futebol e torcedor 'doente' do Bahia, o cantor Tomate fez questão de homenagear o time do coração em plena avenida. No circuito Barra-Ondina, o artista fez questão de se declarar ao Esquadrão.>