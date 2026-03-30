AUTOS

Caoa Chery lança Tiggo 5X com garantia maior; SUV custa a partir de R$ 124.990

Produzido em Goiás, veículo tem lista de equipamentos generosa, mas a mecânica é veterana

Antônio Meira Jr.

*De São Paulo Publicado em 30 de março de 2026 às 15:00

Já na linha 2027, o Tiggo 5X é montado na fábrica de Goiás da Caoa Crédito: Antônio Meira Jr.

A chinesa Chery só começou a ser bem-sucedida no mercado brasileiro depois que firmou uma parceria com a Caoa. A empresa brasileira, que atua como importadora, distribuidora e montadora de veículos, reposicionou a marca e tornou a linha de SUVs Tiggo cobiçada.

Atualmente, o modelo de entrada é o Tiggo 5X, que foi atualizado e tem uma política comercial agressiva. São duas versões: Sport (R$ 124.990 e Pro (R$ 141.990). Ambas contam com itens desejados como câmbio automático, banco com ajustes elétricos e uma ampla garantia de sete anos - que substitui a anterior, de cinco anos.

Montado em Anápolis, interior de Goiás, o SUV compacto ganhou uma nova grade dianteira, com detalhes cromados e acabamento em preto brilhante mais proeminente, que avança pelas laterais do para-choque. Os faróis ficaram mais afilados, com iluminação full LED, e as luzes de neblina foram substituídas por DRLs verticais.

Caoa Chery Tiggo 5X 2027 1 de 5

Na traseira, as lanternas passam a ser interligadas por uma barra de LED, e o para-choque fica mais bojudo, enquanto a lateral ganha uma falsa terceira janela, criando a impressão de uma carroceria mais longa.

Na cabine, os bancos dianteiros ganharam desenho esportivo, com encosto de cabeça integrado. O painel agora é integrado com a central multimídia, que tem Apple CarPlay e Android Auto sem fio disponível para as duas versões. O Tiggo 5X também traz um novo volante, console redesenhado, melhorias no acabamento e mais equipamentos, como carregamento de celular por indução mais potente.

Apesar dos ajustes visuais e incremento de equipamentos na cabine, a plataforma, a carroceria e o conjunto motriz são os mesmos. Na propulsão, a Caoa Chery manteve o motor 1.5 litro turbo flex que entrega 147 cv de potência com gasolina e 150 cv com etanol. No entanto, a calibração mudou e o torque aumentou de 21,4 kgfm para 22,8 kgfm. A transmissão automática é estilo CVT, com nove marchas simuladas.

A suspensão é independente nas quatro rodas. Entre os concorrentes, o Jeep Renegade é um dos poucos rivais com esse sistema. A direção elétrica é progressiva e os freios são a disco nas quatro rodas. O acionamento do freio de estacionamento é elétrico.

O bagageiro do SUV tem capacidade para 340 litros Crédito: Antônio Meira Jr.

ESTRATÉGIA COMERCIAL

A apresentação para a imprensa do Tiggo 5X 2027 foi feita no Centro de Distribuição Caoa (CDC), em Franco da Rocha, São Paulo. Com mais de 26 mil metros quadrados, o CDC movimenta diariamente mais de 6 mil peças e acessórios para garantir o atendimento imediato de 99% das necessidades das oficinas.

Do porte do Chevrolet Tracker, Jeep Renegade e Volkswagen T-Cross, o Tiggo 5X 2027 tem preço equivalente ao de modelos menores, como Fiat Pulse e VW Tera.

A estratégia para ter um preço agressivo aposta na escala para ampliar a rentabilidade. Para completar, a paleta de cores se resume a três opções (branco, cinza e preto), o que facilita a gestão do estoque. O que também conta na construção do preço é a idade do projeto inicial, que chegou no mercado em 2017.

Um fator interessante que garante ao produto um bom valor de revenda é a forma de comercialização. Enquanto a Peugeot teve apenas 18% de vendas no varejo, a Caoa Chery liderou nesse quesito com 94% das suas vendas nessa modalidade.