Chevrolet irá montar elétrico no Nordeste; saiba onde e qual é o carro

Empresa também vai ceder elétricos para a comitiva brasileira na COP30

Antônio Meira Jr.

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 16:00

A tomada para o reabastecimento do Spark EUV fica na dianteira Crédito: Divulgação

Durante uma visita ao CORREIO, Fabio Rua, vice-presidente da General Motors da América do Sul, reforçou que a empresa irá montar o Chevrolet Spark EUV no Nordeste. Será no Ceará, na planta da Comexport, na cidade de Horizonte, mesmo local onde eram produzidos os veículos da Troller.

O executivo revelou ainda que a empresa irá ceder os carros que a comitiva presidencial brasileira irá utilizar durante a COP30, que será realizada em novembro em Belém, no Pará. O automóvel escolhido é o Blazer, um SUV elétrico.

Para completar, Rua confirmou que o próximo lançamento da Chevrolet no país será o Captiva. Porém, desta vez o SUV será elétrico.

FROTA PRESIDENCIAL

Por meio de uma iniciativa entre a GM e a WEG, o Brasil se destaca como referência global ao adotar uma frota oficial totalmente elétrica para a Presidência e a Vice-Presidência da República. A GM cedeu em comodato - válido por um ano e com possibilidade de renovação - quatro unidades do Blazer EV, mesmo modelo que será utilizado durante a COP30, e a WEG forneceu a infraestrutura de recarga instalada no Palácio do Planalto.