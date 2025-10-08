Acesse sua conta
Chevrolet irá montar elétrico no Nordeste; saiba onde e qual é o carro

Empresa também vai ceder elétricos para a comitiva brasileira na COP30

  • Foto do(a) author(a) Antônio Meira Jr.

  • Antônio Meira Jr.

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 16:00

A tomada para o reabastecimento fica na dianteira
A tomada para o reabastecimento do Spark EUV fica na dianteira Crédito: Divulgação

Durante uma visita ao CORREIO, Fabio Rua, vice-presidente da General Motors da América do Sul, reforçou que a empresa irá montar o Chevrolet Spark EUV no Nordeste. Será no Ceará, na planta da Comexport, na cidade de Horizonte, mesmo local onde eram produzidos os veículos da Troller.

O executivo revelou ainda que a empresa irá ceder os carros que a comitiva presidencial brasileira irá utilizar durante a COP30, que será realizada em novembro em Belém, no Pará. O automóvel escolhido é o Blazer, um SUV elétrico.

Para completar, Rua confirmou que o próximo lançamento da Chevrolet no país será o Captiva. Porém, desta vez o SUV será elétrico.

GM Elétricos

SUV com estilo boxy, o Spark tem autonomia para rodar até 258 km com uma carga por Fabio Gonzalez/ GM
Fabio Rua, da GM, fez a entrega do Blazer EV ao presidente Lula por Divulgação
O Blazer EV é o modelo mais sofisticado da Chevrolet no Brasil por Fabio Gonzalez/ GM
O Equinox EV é outro veículo elétrico que a marca oferece no país por Divulgação
1 de 4
SUV com estilo boxy, o Spark tem autonomia para rodar até 258 km com uma carga por Fabio Gonzalez/ GM

FROTA PRESIDENCIAL

Por meio de uma iniciativa entre a GM e a WEG, o Brasil se destaca como referência global ao adotar uma frota oficial totalmente elétrica para a Presidência e a Vice-Presidência da República. A GM cedeu em comodato - válido por um ano e com possibilidade de renovação - quatro unidades do Blazer EV, mesmo modelo que será utilizado durante a COP30, e a WEG forneceu a infraestrutura de recarga instalada no Palácio do Planalto.

"A incorporação do Blazer EV à frota oficial da Presidência reforça o avanço da eletrificação no Brasil e mostra que a tecnologia já está pronta para atender diferentes necessidades de mobilidade. Seguimos avançando na estratégia de liderar a transição para uma mobilidade de baixo carbono, alinhada à meta global da GM de neutralizar as emissões até 2040", afirma Fabio Rua.

