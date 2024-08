AUTOS

Erros e acertos do Sentra na disputa com o Corolla

Confira a opinião sobre o sedã, conheça a nova versão do Audi Q3 e veja quais são os novos Mercedes elétricos

Antônio Meira Jr.

Publicado em 4 de agosto de 2024 às 12:00

O Sentra é o Nissan mais vendido no mundo. Ano passado foram mais de 500 mil unidades Crédito: Divulgação

O mercado de sedãs médios já foi um dos mais cobiçados do Brasil. Atualmente, poucos fabricantes continuam oferecendo produtos nessa categoria. Enquanto a Fiat saiu faz tempo, após tentativas frustradas, a última com o Linea, e a Volkswagen optou por importar apenas a configuração esportiva do Jetta, a GLI, as japonesas Honda, Nissan e Toyota seguem na disputa.

Do trio japonês, a Nissan oferece no país o Sentra, seu modelo de maior sucesso global. Esse sedã foi o nono veículo mais vendido no mundo ano passado, quando teve mais de 500 mil unidades comercializadas.

A BOA DIRIGIBILIDADE DO SEDÃ



A empresa importa do México apenas duas versões do Sentra, a Advance (R$ 157.890) e a Exclusive (R$ 178.490). Rodamos com a configuração Advance na Bahia, que na linha 2025 incorporou novidades como monitoramento de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, alerta e assistente de prevenção de mudança de faixa e faróis automáticos inteligentes.

São equipamentos que já estavam presentes na Exclusive, que inclui ainda itens como sistema de som da Bose, teto solar elétrico e câmera com visão 360 graus. Porém, em ambas, a Nissan continua oferecendo um sistema de freio de estacionamento a pedal.

A versão Advance tem ajustes elétricos para o banco do motorista Crédito: Divulgação

O Sentra é sempre equipado no país com motor 2 litros aspirado a gasolina (151 cv de potência e 20 kgfm de torque) e uma transmissão automática estilo CVT. Com boa equação em relação ao custo/benefício, é um veículo para quem aprecia uma boa dirigibilidade.

A versão do Toyota Corolla que concorre com a Advance do Sentra é a XEI, que custa R$ 158.590, tem mais potência (até 175 cv) e maior garantia, cinco anos contra três do Nissan. Porém, o Toyota tem menos equipamentos e o acabamento do Sentra é superior.



O bagageiro do sedã tem capacidade para 466 litros Crédito: Murilo Goes

Q3 SEM DETALHES CROMADOS

Seguindo a tendência com veículos com mais detalhes escurecidos e menos cromados, a Audi lançou uma versão Performance Black Plus para o Q3. Montada em São José dos Pinhais, no Paraná, essa configuração corresponde à topo de linha e está disponível em duas opções de carroceria: SUV (R$ 358.990) e Sportback (R$ 378.990).

O motor é sempre o 2 litros turbo de 231 cv de potência e 34,7 kgfm de torque. A transmissão associada a esse propulsor é automática, de oito velocidades, e a tração é integral. Com esse conjunto, o Q3 acelera de 0 a 100 km/h em 7 segundos e atinge a velocidade máxima de 240 km/h.

A versão Performance Black Plus corresponde à topo de linha do Q3 Crédito: Divulgação

COMODIDADES NO SHOPPING

O Salvador Shopping está se destacando na atenção aos clientes que chegam de carro ao local. Recentemente, o centro comercial chamou a atenção nacionalmente ao instalar 33 carregadores de uso gratuito para veículos elétricos e híbridos plug-in.

Ainda nessa linha de oferecer comodidades aos motoristas, incorporou um novo sistema de acesso e saída dos estacionamentos, que utiliza a leitura de placas para liberação - eliminando a necessidade de leitura do cartão na saída.

Para a próxima semana, o shopping vai lançar o seu serviço de vallet, que vai disponibilizar manobristas profissionais que recebem, guardam e buscam os automóveis.

NOVA APOSTA ELÉTRICA DA MB

Aos poucos, a Mercedes-Benz vai incorporando novos elétricos ao seu portfólio brasileiro. Desta vez, o fabricante alemão anunciou para o país o EQE 350+, nas opções sedã (R$ 649.900) e SUV (R$ 699.900), ambos com um motor elétrico traseiro que rende 292 cv de potência. De acordo com o Inmetro, a bateria de 96 kWh entrega 421 quilômetros de autonomia.

Esses modelos trazem longas listas de equipamentos de série, como o sistema de entretenimento Mercedes-Benz User Experience, telas OLED de alta resolução e sistemas de som Burmester 3D. A segurança também está presente com os sistemas de assistência à condução, que incluem inúmeras funções que auxiliam o condutor, como a assistência ativa de frenagem.

Um dos destaques desse elétrico é a autonomia superior a 400 km Crédito: Divulgação

SERES MUDA ESTRATÉGIA NO PAÍS

A chinesa Seres chegou ao país de forma tímida, apostando na comercialização via vendas diretas. Não deu certo. Agora, a empresa anuncia que está passando por um período de reestruturação comercial marcado pela mudança de estratégia comercial.

O novo plano prevê a implantação de uma rede de concessionárias, ou seja, um modelo tradicional para a revenda e manutenção dos veículos. Em um comunicado, o fabricante diz que tem uma lista de 15 grupos interessados em trabalhar com a marca.

NOVA RANGER BLACK