Renault aumenta a segurança do veterano Duster

Confira o que mudou no SUV e saiba quais os carros mais vendidos em maio na Bahia

Antônio Meira Jr.

Publicado em 9 de junho de 2024 às 12:00

Na linha 2025, o Duster ganhou pequenos ajustes estéticos e segue com duas opções de motor Crédito: Rodolfo Buhrer/ Divulgação

No mercado brasileiro desde 2012, o Duster passou por diversas atualizações para se manter competitivo. O SUV da Renault chegou para competir com o Ford EcoSport e, atualmente, encara diversos rivais mantendo um dos seus maiores atributos, o espaço. Além da ampla cabine, o porta-malas acomoda 475 litros.

No entanto, na maior atualização recente, feita em 2020, a Renault ficou devendo itens de segurança, como airbags laterais e de cortina. A correção foi feita agora, com o lançamento da linha 2025 do Duster, que soma seis airbags e também ganhou pequenos ajustes estéticos, incluindo um novo desenho para as lanternas traseiras, que havia se aproximado anteriormente do utilizado no Jeep Renegade. Para completar, na dianteira, o SUV traz novos faróis em LED, acompanhado de uma grade frontal renovada, com acabamento em preto brilhante. Atrás, o Duster recebeu novas lanternas em LED.

A cabine do SUV tem agora seis airbags em todas as versões Crédito: Rodolfo Buhrer/ Divulgação

AS OPÇÕES DO DUSTER

Na linha 2025, o Duster é oferecido em quatro opções: Intense Plus 1.6 manual (R$ 125.890), Intense Plus 1.6 CVT (R$ 134.790), Iconic Plus 1.6 CVT (R$ 143.890) e Iconic Plus 1.3 TCe CVT (R$ 157.990). Avaliamos a versão topo de linha, a única que utiliza o motor 1.3 litro turbinado.

Desenvolvido em parceria com a Mercedes-Benz, ele é flex e entrega 170 cv de potência a 5.500 e 27,5 kgfm de torque aos 1.600 giros. Esse propulsor é ponto alto na mecânica do Duster, mesmo associado a uma transmissão automática do tipo CVT. Certamente, o Duster seria melhor se adotasse um sistema de direção mais eficaz.

O bagageiro com 475 litros é um dos trunfos desse Renault Crédito: Rodolfo Buhrer/ Divulgação

MERCADO EM MAIO

Com diversos impactos, como os alagamentos do Rio Grande do Sul, "operação tartaruga do Ibama" e a greve da Renault, as vendas de automóveis em maio tiveram um resultado 11,95% inferior ao de abril. No total, 183.214 automóveis e comerciais leves foram emplacados no país. Ainda assim, o resultado foi 10,16% superior ao obtido em maio de 2023 e, no acumulado entre janeiro e maio, a alta é de 15,87% - no total, 874.570 veículos zero-quilômetro foram licenciados neste ano.

QUEM VENDEU MAIS

No último mês, 38.690 veículos emplacados foram da Fiat, o que correspondeu a 21,12% do mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves. Na sequência, ficaram Volkswagen (15,03%) e Chevrolet (14,08%), respectivamente, segunda e terceira colocadas. Hyundai (8,53%), quarta, e Toyota (8,18%), quinta, ficaram próximas, com apenas 625 veículos de diferença.

Da sexta à décima posição ficaram: Jeep (4,72%), Nissan (4,45%), Renault (3,99%), Honda (3,52%) e BYD (2,87%). Entre essas dez marcas, só a Nissan cresceu em relação a abril, o aumento foi de 15,41%. A Renault caiu 38,50% - por conta da greve dos funcionários -, BYD vendeu 25,38% a menos e a VW teve queda de 17,66%.

MAIS VENDIDOS NO BRASIL

Após perder a liderança de abril para o Volkswagen Polo no mercado nacional, a Fiat Strada virou o jogo em maio. Foram, 10.973 emplacamentos da picape contra 8.484 do hatchback. Em terceiro lugar ficou o Chevrolet Onix (7.901 unidades), seguido pelo Hyundai HB20 (6.691) e o VW T-Cross (6.501), SUV mais vendido do mês no país.

Do sexto ao décimo colocado ficaram: Fiat Mobi (6.148), Nissan Kicks (5.910), Hyundai Creta (5.739), Fiat Argo (5.552) e Chevrolet Onix Plus (5.517).

A Fiat Strada ultrapassou o Polo e retomou a liderança no mercado nacional Crédito: Marcos Camargo/ Divulgação

PARTICIPAÇÃO NO ESTADO

Foram emplacados 6.599 automóveis e comerciais leves na Bahia em maio, leve queda de 2,44% na comparação com abril. Porém, no acumulado entre janeiro e maio já são 30.488 novos licenciamentos, aumento de 11,88% na relação com o mesmo período do ano passado. No último mês, liderança da Fiat com 24,67% de participação no mercado estadual. A segunda posição ficou com a Toyota (12,31%), seguida por Chevrolet (11,60%), Volkswagen (9,17%) e Hyundai (7,96%).

As cinco seguintes são: Renault (5,74%), Jeep (4,68%), Nissan (4,51%), Caoa Chery (3,72%) e (Honda 2,60%). Na Bahia, a Caoa Chery aparece entre as 10 marcas com maior participação, tirando o espaço da BYD, que não está obtendo bons resultados no estado onde pretende construir uma fábrica.

MAIS VENDIDOS NA BAHIA

No mercado baiano, uma das poucas similaridades com o nacional foi a liderança da Fiat Strada, com 608 emplacamentos. A picape teve seu melhor resultado do ano no estado e deixou o Hyundai Creta em segundo lugar, com 332 unidades licenciadas. No entanto, o Hyundai ficou com o cobiçado título de SUV mais vendido.

Nas duas posições seguintes, nova dobradinha da Fiat e Hyundai: Toro (301 unidades), em terceiro lugar, e HB20 (268), na quarta posição. Atualizado recentemente, o Corolla Cross (268) ficou com a quinta colocação. Da sexta à décima posição ficaram: Nissan Kicks (218), VW Polo (206), Chevrolet Onix (194), Toyota Hilux (170) e Fiat Pulse (160).

O Creta e o HB20 foram os dois carros de passeio mais emplacados no estado Crédito: Matheus Simanovicius/ Divulgação

