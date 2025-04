FLAVIA AZEVEDO

Mariana Paiva lança livro de contos sobre as meninas dela

Tudo acontece na cidade de Salvador e seus arredores, em cenários como a praça Castro Alves e a praia do Guaibim, em Valença

Flavia Azevedo

Publicado em 9 de abril de 2025 às 12:21

Mariana Paiva lança o livro "Minhas meninas" Crédito: Divulgação

Pelo menos um conto é sobre uma história real. “Menina sim, menina não” é inspirado por um dia trágico que nenhuma família conseguiria elaborar sem narrar mil vezes e por muitas gerações: a criança de seis anos se solta da mão da mãe e morre em um atropelamento. Essa criança foi tia de Mariana Paiva e é uma das meninas que estão no livro que ela lança nesse sábado (12). >

Entre realidades e imaginações, a obra é composta por esse e outros contos sobre a vida de meninas e mulheres com seus sonhos, ideias, alegrias, esperanças, dores e tristezas. “São histórias que, muitas vezes, ficam invisíveis no cotidiano das famílias, no silêncio cúmplice das pessoas", comenta a autora do livro onde está desde o mais real da vida - como relacionamentos abusivos e outros tipos de violência -, até o fantástico representado por sereias e mulheres que conseguem enganar a morte com o poder do pensamento. >

Tudo acontece na cidade de Salvador e seus arredores, em cenários como a praça Castro Alves e a praia do Guaibim, em Valença. “O título já entrega muito: são as minhas meninas, as mulheres que talvez eu queria que tivessem outras histórias, ou que fossem conhecidas. Por isso escrevê-las", diz Mariana. >

Serviço: >

Lançamento de “Minhas meninas", de Mariana Paiva>

12.04 (sábado) | 16 horas>

Cervejaria ArtMalte (Rua Feira de Santana, 354, Rio Vermelho, Salvador/BA)>

Entrada franca>

Minhas Meninas >

Autora: Mariana Paiva>

Número de páginas: 52>

ISBN: 978-65-88597-59-0>

Preço: R$ 30>

Editora: P55 Edição>