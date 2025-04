FLAVIA AZEVEDO

Cuidado com novo golpe: "multa" falsa com QR code

Fraude começou por São Paulo e já está chegando por aqui

De um lado, eles inventando e aplicando novos golpes. Do outro, a gente tentando não cair. Agora, o perigo é você, desavisado, abrir o QR code impresso no papel que alguém deixou no para-brisa do seu carro. Com o aviso de "infração de trânsito", o "documento" diz até qual foi a "infração" e lhe "direciona" para "ver ou pagar" a tal multa. >