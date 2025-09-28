Acesse sua conta
Prazo para recurso da 2ª fase do Revalida 2025 termina hoje

Candidatos têm até o fim do dia para contestar notas da prova prática; resultado será divulgado em 31 de outubro

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 06:00

O resultado final da segunda etapa será divulgado em 31 de outubro, após análise dos recursos administrativos por bancas especializadas, acompanhada das justificativas de deferimento ou indeferimento dos argumentos apresentados. O Revalida é composto por duas etapas: uma teórica (com provas objetiva e discursiva) e outra prática, de habilidades clínicas. A participação na segunda depende da aprovação na primeira.

Para revalidar o diploma médico expedido por instituição estrangeira, o candidato precisa comprovar que seu curso é reconhecido no país de origem ou por autoridade equivalente, apresentar diploma autenticado ou apostilado e ser aprovado nas duas etapas do Revalida. Após isso, universidades públicas brasileiras credenciadas e com curso de Medicina reconhecido realizam o ato formal de revalidação. A revalidação confere validade nacional ao diploma, permitindo que o médico atue legalmente no Brasil. O MEC estabelece que esse processo deve ser feito por universidades públicas com curso equivalente.

Por Flavia Azevedo com agências

