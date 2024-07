SEGURANÇA

Bahia: cidade tem delegacia nova com viaturas quebradas, bairro alvo de três facções e avenida com assaltos diários

Bruno Wendel

Publicado em 1 de julho de 2024 às 05:00

Nova sede da 8ª Delegacia Territorial Crédito: Gil Santos/ CORREIO

8ª Delegacia: unidade nova, mas com viaturas quebradas

Beleza não se põe à mesa. O provérbio cai como uma luva na sede na 8ª Delegacia, inaugurada em outubro do ano passado em Valéria. Com a fachada imponente e um custo de R$ 2,3 milhões, a unidade está com três das quatro viaturas quebradas! A única que presta é um Ford Ka descaracterizado, usado pelo titular da unidade.

Segundo relatos de agentes, sem os veículos, eles não têm como entregar intimações e fazem investigações externas, por exemplo. Inclusive, eles ficaram de fora da megaoperação do Depom na Palestina, a "Operação Ponta de Lança", no dia 14 de junho, porque, além da Spin herdada do prédio anterior, um Polo e um Etios, adquiridos recentes, também estavam quebrados.

A Coluna pediu um posicionamento à Polícia Civil, mas até agora nada. No ano passado, a PC inaugurou e reformou outras unidades do estado. A situação está assim na capital, imagina no interior? Nem sempre a beleza é a garantia de sucesso.

Valéria: onde o bicho pega pra valer

Disputado pela Katiara, Bonde do Maluco (BDM) e Comando Vermelho (CV), o bairro de Valéria nos últimos anos tem registrado picos altíssimos de violência. Um dos episódios marcantes foi a morte de um policial federal em um confronto com traficantes em setembro do ano passado.

Isso fez Ministério da Justiça enviar tropas federais à região, além de carros blindados. Foram intensas caçadas e dezenas de mortos em ações com a polícia baiana.Por várias vezes escolas fecharam, ônibus, motoristas por aplicativo e motoboys deixaram de circular, "toques de recolher" pararam a economia local.

Quase que diariamente o bairro foi ocupado por policiais militares, logo após os confrontos entre as facções, que querem o domínio do bairro, considerado estratégico para o tráfico por ficar próximo a duas rodovias importantes.

Policiais vazem varreduras em Valéria Crédito: Alberto Maraux/SSP

Assaltos frequentes na Vasco da Gama

Quem trabalha ou mora às margens da Avenida Vasco da Gama já sabe de uma coisa: não pode vacilar. Qualquer descuido e a chance de ter uma arma aponta para a cabeça é quase certa.

Pois foi o que aconteceu nesta quarta, quando um motorista por aplicativo tinha acabado de deixar um passageiro na Rua Xisto Bahia.

Ele foi fechado por homens armados, que desceram de um veículo e, além do carro, levaram o celular e outros pertences da vítima.