Bahia: um mar de sangue com assassinatos à beira-mar, no fórum e até corpos achados em lixeiras

31 mortos em apenas sete dias durante ações policiais em território baiano. Um dos casos aconteceu nesta quinta, no IAPI, com quatro óbitos. Claro que o número de vidas perdidas num curtíssimo espaço de tempo chama à atenção, Jauá (7), Itatim (8) e Cosme de Farias (4), mas é preciso atentar que todas estas baixas são apenas uma gota que compõe esse mar de sangue que se tornou a Bahia. E não é exagero! Basta a gente observar a quantidade de pessoas que morreram devido à violência em 2022: 6.659, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que fez o somatório de vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço e fora. Ou seja, uma média de 18 óbitos por dia!

Corpos abandonados

Depois da Barra, agora foi a vez da Gamboa que também ocupou os noticiários policiais – não é pra menos! Um homem foi encontrado esquartejado – as partes estavam em sacos plásticos e foram encontradas na Rua da Gamboa de Cima, na quinta-feira (3). Quatro dias antes, um corpo estava dentro de um isopor na praia do Porto da Barra, abandonado entre o Forte de Santa Maria e o Farol da Barra, na calçada de pedestres, perto de um quiosque de água de coco. As duas situações são investigadas pela polícia, mas é sabido que nas duas regiões o comando é do Bonde do Maluco (BDM), que há dois vem sendo atacado com frequência pelo arquirrival Comando Vermelho (CV).