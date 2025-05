COLUNA BRUNO WENDEL

Caraíva: policiais destruíram câmeras após morte de guia turístico, acusam moradores

Na ação policial, a liderança do 'Anjos da Morte', conhecido como Alongado, também morreu

Bruno Wendel

Publicado em 20 de maio de 2025 às 15:49

Moradores acusam policiais de destruírem câmeras Crédito: Divulgação

As dúvidas que pairam quanto à morte do guia turístico Victor Santana Cerqueira dos Santos, 28 anos, baleado durante ação das policiais estaduais e federal no distrito de Caraíva, em Porto Seguro, no último dia 10, poderiam ter sido sanadas se não fosse a destruição de algumas provas. Segundo os moradores, câmeras que ficavam exatamente na beira do Rio Caraíva, na entrada da Vila, onde ocorreram os disparos, foram danificadas pelos próprios agentes, acusados de terem matado o jovem trabalhador. Na ação, foi morto o traficante Davisson Sampaio dos Santos, o "Alongado". >

De acordo com testemunhas, logo após a operação, policiais entraram em um estabelecimento comercial e arrancaram o HD (dispositivo de armazenamento de dados). "Ameaçaram os funcionários e levaram as imagens", conta um morador da região. Mas não foi só isso. No mesmo dia, removeram também HD central de quatro câmeras que seriam da Secretaria de Segurança Pública (SSPBA) e que teriam sido desligadas há uma semana. Na madrugada desta sexta (16), uma delas, que seria principal, desapareceu misteriosamente. >

O CORREIO pediu um posicionamento da SSP sobre as acusações contra os policiais e quais medidas serão adotadas. A reportagem procurou também o Ministério Público do Estado (MPBA). Até o momento, não há repostas. >

MP faz investigação própria

Além das circunstâncias da morte do guia turístico, após testemunhas relatarem que a o rapaz foi espancando e depois executado, o Ministério Público da Bahia (MPBA) vai apurar também como "Alongado" morreu. Um Procedimento Investigativo Criminal (PIC) foi instaurado para investigar os resultados da ação policial. >