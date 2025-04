REVIDE

'Davizinho' do BDM: suspeito de envolvimento na morte de policial federal é preso

Operação contou com policiais civis de duas unidades da RMS

"Davizinho" fazia parte do "bonde" liderado por Jackson Antônio de Jesus Costa, o "Caboclinho", liderança do BDM na região do entorno de Valéria. Em 15 de setembro 2023, ele e os comparsas, sob o comando de "Caboclinho", se preparavam para um ataque surpresa à Katiara, quando deram de cara com os agentes e abriram fogo. O líder do grupo foi preso em Brasília no dia 3 de outubro do mesmo ano. >