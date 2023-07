Dos 417 municípios da Bahia, 291 só têm uma dupla de PMs para garantir a segurança

A Bahia sempre esteve entre os estados mais violentos no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Só que o levantamento deste ano apontou que seis cidades com a maior taxa de mortos violentas do país. E não para por aí. Se a gente considerar até 20º lugar, teremos mais cinco cidades, entre elas Salvador (12º). Mas qual a leitura disso? Os dados só reforçam que a violência tomou uma proporção enorme. Há muitos anos o interior deixou de ser uma região aprazível porque facções que antes só existiam na capital encontraram muita facilidade para expansão.

Bahia: Educação perde para a violência

Dano ao patrimônio público é crime, não se engane!

Na quinta-feira, uma viatura da PM foi apedrejada por homens e mulheres no bairro de Pernambués. A ação aconteceu depois que os policiais desceram atrás de suspeitos. Quando retornaram com os presos, um deles foragido da Justiça, a surpresa: os vidros estavam quebrados. Ora, se há algum descontentamento com a ação policial, existem canais para denúncia como o comando da unidade, Corregedoria da PM e Ouvidoria do estado. Mas atacar uma viatura é dano qualificado ao patrimônio público, previsto no Art. 163 do Código Penal, com prisão de até três anos. E se a intenção foi orquestrada, aí entra também o Art. 288, que é associação criminosa, com três anos de reclusão.