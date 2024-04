AUTOS

Assinatura de veículos comerciais se torna opção para empresa baiana

Modalidade de locação, que inclui manutenção e outros custos, dispensa a gestão do ativo

Antônio Meira Jr.

Publicado em 8 de abril de 2024 às 13:30

Empresas também têm a opção de fazer a assinatura de veículos da Ford Crédito: Divulgação

Assim como acontece com o cliente pessoa física, as empresas também podem optar pelo sistema de assinatura de veículos. Nessa modalidade, é pago um valor fixo mensal, que inclui desde a manutenção aos impostos. “A assinatura dispensa a gestão do ativo, você não precisa se preocupar com emplacamento, seguro e manutenção do veículo. Assim, fortalecemos nosso foco na atividade fim, que é vender e distribuir”, explica diz Antonio Alves Cabral, diretor executivo da Cabral & Sousa.

A empresa é uma das maiores distribuidoras de produtos da marca Mondelez no Brasil e também fornece artigos de papelaria, limpeza e higiene pessoal para micro, pequenos e médios varejistas em todas as regiões da Bahia. Nos últimos três anos ela cresceu mais de 40%, tendo como diferencial a pronta entrega. A sua frota conta com 90 furgões, que rodam de 2 mil a 3 mil quilômetros por mês. Nesse ramo de negócio, o veículo representa de 30% a 40% do custo da operação.

Antonio Alves Cabral conta que há cerca de quatro anos, a empresa tomou a decisão estratégica de substituir a frota própria pela locação. Agora, estão trocando a locação pela assinatura. Baseada em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, a Cabral & Sousa contratou há oito meses 52 Transit Furgão do Ford Go Frotas, serviço de veículos por assinatura para clientes pessoa jurídica da Ford. Agora, assinou mais 20 Transit do modelo chassi implementadas com baú para expandir seus negócios, mostrando que essa é uma boa opção para empresas do setor.

A Transit chassis cabine já implementada e sinalizada para a empresa baiana Crédito: Divulgação

De acordo com o executivo, a Transit tem mostrado bom desempenho na operação, com destaque para a robustez e tecnologia. A assistência pós-venda fornecida pela concessionária Atlanta é outro diferencial que motivou a empresa a ampliar sua frota de vans por assinatura. “Estamos expandindo nosso negócio com a entrada na distribuição de bebidas, atendendo o trade de bares, restaurantes e eventos. E com base nessa experiência positiva optamos pela Transit”, explica Antonio Cabral.

OPÇÕES PARA TRANSIT E RANGER

No Ford Go Frotas, o cliente pode assinar a partir de cinco unidades da Transit ou da também da picape Ranger pelo prazo de 12, 24 ou 36 meses, com pacotes de rodagem mensais que podem ser de 2 mil, 3 mil ou 4 mil km.

“A Cabral & Sousa é um ótimo exemplo de como o Ford Go Frotas pode ajudar o empresário a ter previsibilidade de custos e investir o capital na atividade principal do seu negócio”, diz Victor Coelho, supervisor de Mobilidade da Ford.