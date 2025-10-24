JÁ TEM COMISSÃO

Câmara dos Deputados prepara novo concurso com salários de até R$ 29,4 mil

O Projeto enviado ao Congresso incluiu a possibilidade de provimento de 56 cargos

Carol Neves

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16:59

Câmara dos Deputados Crédito: Arquivo Agência Brasil

A Câmara dos Deputados deu mais um passo para a realização de um novo concurso público. A assessoria da Casa confirmou nesta sexta-feira (24) que foi instalada a comissão responsável pela organização do processo seletivo, que ficará encarregada dos preparativos da seleção. A informação é do Correio Braziliense.

O aval para o concurso já havia sido concedido em 11 de setembro, com publicação no Diário Oficial da União. A previsão é de oferta de vagas para início imediato e cadastro de reserva, contemplando várias especialidades dos cargos de técnico e analista legislativo.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

Todas as funções exigem formação de nível superior. As remunerações iniciais vão de R$ 19.616,98 a R$ 29.462,78, dependendo do posto escolhido.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, enviado ao Congresso em 29 de agosto, incluiu a possibilidade de provimento de 56 cargos. No entanto, ainda não há definição oficial sobre o quantitativo final de vagas, tampouco sobre a banca que aplicará as provas.