Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Câmara dos Deputados prepara novo concurso com salários de até R$ 29,4 mil

O Projeto enviado ao Congresso incluiu a possibilidade de provimento de 56 cargos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16:59

Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados Crédito: Arquivo Agência Brasil

A Câmara dos Deputados deu mais um passo para a realização de um novo concurso público. A assessoria da Casa confirmou nesta sexta-feira (24) que foi instalada a comissão responsável pela organização do processo seletivo, que ficará encarregada dos preparativos da seleção. A informação é do Correio Braziliense. 

O aval para o concurso já havia sido concedido em 11 de setembro, com publicação no Diário Oficial da União. A previsão é de oferta de vagas para início imediato e cadastro de reserva, contemplando várias especialidades dos cargos de técnico e analista legislativo.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
1 de 9
Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Todas as funções exigem formação de nível superior. As remunerações iniciais vão de R$ 19.616,98 a R$ 29.462,78, dependendo do posto escolhido.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, enviado ao Congresso em 29 de agosto, incluiu a possibilidade de provimento de 56 cargos. No entanto, ainda não há definição oficial sobre o quantitativo final de vagas, tampouco sobre a banca que aplicará as provas.

A seleção mais recente ocorreu em 2023, com 140 vagas distribuídas entre áreas como contabilidade, informática legislativa, técnico em material e patrimônio, assistência social, enfermagem, farmácia, medicina e técnica legislativa. Na ocasião, a Fundação Getulio Vargas (FGV) foi a organizadora do certame.

Tags:

Concurso Concursos

Mais recentes

Imagem - 7 dicas para evitar ciladas financeiras no fim de ano

7 dicas para evitar ciladas financeiras no fim de ano
Imagem - Polícia Civil anuncia concurso público com 720 vagas e salários iniciais até R$ 7,2 mil

Polícia Civil anuncia concurso público com 720 vagas e salários iniciais até R$ 7,2 mil
Imagem - Prefeitura abre concurso público com 1.284 vagas e salários de até R$ 7,7 mil

Prefeitura abre concurso público com 1.284 vagas e salários de até R$ 7,7 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada