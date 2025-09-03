OPORTUNIDADE

Concurso do Ministério Público abre edital para 13 áreas e salários de até R$ 18,7 mil

As inscrições estão abertas até o dia 7 de outubro

Maysa Polcri

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 16:13

Confira os detalhes do concurso do MP-SP Crédito: Divulgação

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) anunciou a abertura de inscrições para o concurso público destinado ao cargo de Analista Técnico Científico. São ofertadas 13 vagas distribuídas entre diferentes especialidades. As inscrições podem ser realizadas até o dia 7 de outubro, através do site da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp), responsável pelo certame.

As oportunidades contemplam as áreas de Arquiteto e Urbanista, Biólogo, Contador, Economista, Engenheiro Civil, Engenheiro da Computação, Geógrafo, Geólogo, Médico Veterinário, Pedagogo, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Agrônomo e Engenheiro de Tráfego, cada uma com uma vaga disponível.

Para participar, é necessário possuir formação de nível superior, experiência profissional comprovada e registro no respectivo conselho de classe. Os candidatos aprovados terão jornada de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 18.705,85, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.450,00, auxílio-saúde de R$ 2.805,87 e auxílio-transporte de R$ 17,80.