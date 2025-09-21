OPORTUNIDADE

Concursos para administração têm vagas abertas com salários de até R$ 6 mil

Confira os detalhes dos concursos com inscrições abertas a partir de setembro

Maysa Polcri

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 13:00

Veja os concursos com inscrições abertas Crédito: Shutterstock

Concursos públicos na área de administração estão com inscrições abertas em diferentes estados do país, oferecendo salários que chegam a R$ 6 mil e oportunidades para profissionais com variados níveis de formação. O CORREIO listou alguns dos editais abertos para a área. Confira abaixo:

Cremepe

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) está com concurso aberto e 10 vagas disponíveis para administrador. É preciso ter Ensino Superior Completo em Administração e registro ativo no conselho. O salário é de R$ 6.012,05 para 40 horas semanais. Os interessados em participar podem se inscrever no período de 1º a 30 de setembro de 2025, de forma online, com taxa no valor de R$ 53.

UFABC

A Universidade Federal do ABC (UFABC) anuncia a abertura do Concurso Público que tem como objetivo a contratação de profissionais com nível médio, técnico e superior. O certame oferece uma vaga para administrador, com salário de R$ 4.967,04, para 40 horas semanais, e 15 vagas para assistente de administração, com salários de R$ 3.029,90, para a mesma jornada.

As inscrições devem ser feitas até às 14 horas do dia 15 de outubro, via internet, por meio do site do Instituto AOCP, mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 65 a R$ 80. A seleção dos candidatos consistirá em prova objetiva prevista para ser realizada no dia 23 de novembro de 2025 e análise documental, de acordo com os critérios descritos no edital.



Prefeitura de Contagem (MG)

No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Contagem divulgou abertura de Concurso Público, visando preencher vagas com candidatos de nível fundamental, médio/técnico e superior. Há oportunidades para assistente administrativo (85 vagas), com salário de R$ 1.941,35, e administrador (5 vagas), com remuneração de R$ R$ 5.447,40.

Os interessados podem se inscrever no período de 7 de outubro de 2025 a 6 de novembro de 2025, de forma online, com taxa no valor de R$ 50 a R$ 100. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva no dia 14 de dezembro e avaliação de títulos/experiência profissional. O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.



Câmara de Aramari (BA)

A Câmara de Aramari, no estado da Bahia, faz saber aos interessados que realizará um novo concurso público que servirá para preencher quatro vagas e formar um cadastro de reserva em três cargos. São duas vagas para auxiliar administrativo, para nível médio e salário de R$ 1.518 (40 horas semanais). As inscrições no concurso poderão ser realizadas até às 23h59min do dia 21 de setembro de 2025, no site. A taxa é de R$ 100.

Prefeitura de Guarulhos (SP)

A Secretaria de Gestão da Prefeitura de Guarulhos, em São Paulo, abriu concurso com 14 vagas no cargo público de Assistente de Gestão Pública. A responsabilidade pelo certame é do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam). Quem for admitido receberá salário inicial de R$ 2.581,06, acrescido de auxílio-alimentação no valor atual de R$ 1.241,20.

A jornada a ser cumprida é de 40 horas semanais e o requisito mínimo é ter ensino médio completo. As inscrições ao concurso público seguem até às 23h59 do dia 16 de outubro de 2025, pelo site oficial do IBAM.



ALE-AM

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM) está com quatro vagas abertas em concurso para o cargo de analista legislativo administrador de empresa. É preciso ter Ensino superior completo na área de Administração e registro no conselho superior competente. O salário é de R$ 4.462,35, além de R$ 1.500 em vale-alimentação, para 30 horas semanais.