600 vagas: concurso da Polícia Penal tem salário de R$5,6 mil e VA de R$800

Prorrogadas, inscrições vão até a próxima terça-feira (4)

  Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 14:18

Polícia Penal do Espírito Santo
Polícia Penal do Espírito Santo Crédito: Reprodução/Governo do Estado do Espírito Santo

A Polícia Penal do Espírito Santo (PPES) prorrogou as inscrições para um concurso para o cargo de policial penal, com 600 vagas imediatas e cadastro de reserva. A remuneração é de R$5.631,16, com vale-alimentação de R$800,00. As inscrições, que se encerravam na última segunda-feira (27), agora vão até a próxima terça-feira (4).

O certame, organizado pelo Instituto IDCAP, oferece oportunidades para quem tem ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B ou superior. A taxa de inscrição é R$87 e deve ser feita exclusivamente pelo site da banca (acesse aqui).

As vagas são divididas entre quatro modalidades de concorrência. Do total, 390 (65%) serão destinadas à ampla concorrência, 120 (20%) a pessoas pretas ou pardas, 60 (10%) a pessoas com deficiência (PCD) e 30 (5%) a pessoas indígenas.

Entre as principais atribuições do cargo, estão exercer atividades de execução penal, administrativas e de preservação da ordem, disciplina e segurança dos estabelecimentos penais e prevenir e reprimir crimes, contravenções e infrações disciplinares ocorridos no âmbito da execução penal, na forma da legislação em vigor.

Etapas e prova

A seleção para o cargo previsto tem oito etapas, todas eliminatórias: prova objetiva e redação; avaliação biopsicossocial; heteroidentificação; exame de aptidão física; exame psicotécnico; exame de saúde; investigação social; e curso de formação básica.

As provas objetivas serão compostas por 60 questões de múltipla escolha, distribuídas entre língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, informática, atualidades, ética no serviço público e conhecimentos específicos.

Veja todas as etapas, os assuntos que serão cobrados e os critérios de correção da redação:

Detalhes das provas objetiva e de redação

Descrição das etapas da seleção por Edital/Captura de tela
Disciplinas da prova objetiva, pesos e número de questões por Edital/Captura de tela
Critérios textuais de correção da redação por Edital/Captura de tela
Critérios gramaticais de correção da redação por Edital/Captura de tela
Assuntos voltados para raciocínio lógico-matemático cobrados na prova objetiva por Edital/Captura de tela
Assuntos de língua portuguesa cobrados na prova objetiva por Edital/Captura de tela
Conhecimentos de informática cobrados na prova objetiva por Edital/Captura de tela
Conhecimentos de atualidades cobrados na prova objetiva por Edital/Captura de tela
Conhecimentos específicos cobrados na prova objetiva por Edital/Captura de tela
Assuntos de ética no serviço público cobrados na prova objetiva por Edital/Captura de tela

Descrição das etapas da seleção por Edital/Captura de tela

As provas objetiva e de redação estão previstas para o dia 30 de novembro pela tarde, e serão realizadas nos municípios da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. As demais etapas ocorrerão exclusivamente na Grande Vitória.

A avaliação biopsicossocial, por sua vez, acontece de 17 a 20 de janeiro de 2026. Já o exame de aptidão física será realizado entre os dias 6 e 9 de fevereiro do próximo ano, em horários e locais a serem definidos em um edital específico que será publicado no site do IDCAP. Essa fase consiste em teste de corrida, teste de abdominal remador e teste de força na barra fixa. O exame psicotécnico, última etapa, será realizado no dia 1º de março.

Detalhes dos exames de aptidão física e psicotécnico

Teste de corrida é um dos exercícios do exame de aptidão física por Edital/Captura de tela
Teste de abdominal remador é um dos exercícios do exame de aptidão física por Edital/Captura de tela
Teste de força na barra fixa é um dos exercícios do exame de aptidão física por Edital/Captura de tela
Aspectos de personalidade e comportamento que serão avaliados na etapa de exame psicotécnico por Edital/Captura de tela
Aspectos cognitivos que serão avaliados na etapa de exame psicotécnico por Edital/Captura de tela

Teste de corrida é um dos exercícios do exame de aptidão física por Edital/Captura de tela

Caso classificados no curso de formação básica (cuja data de convocação ainda está a definir), os candidatos regularmente matriculados receberão o auxílio do Curso de Formação Básica, no valor equivalente a 50% do subsídio inicial do cargo de Policial Penal. A bolsa será custeada pela PPES e tem caráter indenizatório, exclusivamente durante o período do curso, “não gerando vínculo empregatício ou obrigação futura de nomeação”, conforme o edital.

