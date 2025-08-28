OPORTUNIDADE

Concurso de prefeitura para níveis fundamental e médio tem salários de até R$ 5,4 mil

Oportunidades são para níveis fundamental, médio e superior

Wendel de Novais

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 12:44

Prefeitura de Vitor Meireles Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Vitor Meireles, em Santa Catarina, abriu concurso com 23 vagas para diversos cargos e salários iniciais de até R$ 5,4 mil. As oportunidades são para funções de nível fundamental, médio e superior.

O cargo com o salário mais destacado é de Psicológico Escolar. Para a função, a jornada de trabalho estabelecida é de 40 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 5.476,27. Outro destaque é a vaga de Fonoaudiólogo com salário de R$ R$ 5.307,20.

Para quem se interessar pelo certame, é possível se inscrever pelo portal da Prefeitura de Vitor Meireles entre os dias 26 de agosto e 24 de setembro de 2025. As taxas de inscrição vão variar entre R$ 40,00 a R$ 120,00, a depender da vaga.