Concurso de prefeitura para níveis fundamental e médio tem salários de até R$ 5,4 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 12:44
A Prefeitura de Vitor Meireles, em Santa Catarina, abriu concurso com 23 vagas para diversos cargos e salários iniciais de até R$ 5,4 mil. As oportunidades são para funções de nível fundamental, médio e superior.
O cargo com o salário mais destacado é de Psicológico Escolar. Para a função, a jornada de trabalho estabelecida é de 40 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 5.476,27. Outro destaque é a vaga de Fonoaudiólogo com salário de R$ R$ 5.307,20.
Concurso da Prefeitura de Vitor Meireles
Para quem se interessar pelo certame, é possível se inscrever pelo portal da Prefeitura de Vitor Meireles entre os dias 26 de agosto e 24 de setembro de 2025. As taxas de inscrição vão variar entre R$ 40,00 a R$ 120,00, a depender da vaga.
O concurso público será realizado por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 12 de outubro de 2025, além de prova prática no dia 1º de novembro de 2025 e prova de títulos.