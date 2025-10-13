OPORTUNIDADE

Concursos oferecem salários de até R$ 17,1 mil; inscrições para alguns terminam nesta segunda-feira (13)

Seleções oferecem oportunidades em diferentes estados e para todos os níveis de escolaridade

Yan Inácio

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 06:00

Concurso público Crédito: Shutterstock

Diversos concursos públicos e processos seletivos seguem com inscrições abertas em outubro, oferecendo oportunidades em diferentes estados e para todos os níveis de escolaridade. Há vagas com salários que chegam a R$ 17 mil, incluindo seleções em prefeituras e órgãos estaduais. Alguns prazos se encerram já na segunda-feira (13), o que exige atenção redobrada dos candidatos que desejam garantir uma vaga no serviço público.

Arcon-PA (PA)

São 62 vagas para níveis médio e superior, com salários entre R$ 1.498,72 e R$ 6.088,15. Inscrições gratuitas no SIPROS até segunda-feira (13). A seleção inclui análise documental, avaliação curricular e entrevista, com validade de seis meses, prorrogável uma vez.

Prefeitura de Santo Abade (MG)

São 160 vagas para níveis fundamental, médio e superior, salários de até R$ 12 mil. Inscrições até segunda-feira (13), pelo site do Império Concursos. O processo conta com prova objetiva e prova de títulos para cargos de nível superior, com taxas de R$ 70, R$ 100 e R$ 150.

Prefeitura de Nicolau Vergueiro (RS)

São 22 vagas para níveis fundamental, médio e superior, com salários entre R$ 1,6 mil e R$ 17,1 mil. Inscrições até segunda-feira (13) no site da Fundação La Salle, com taxas de R$ 60, R$ 80 e R$ 120. Os servidores terão auxílio-alimentação de R$ 408 e jornada de 8h a 40h semanais, com provas em 29 de novembro.

Prefeitura de Lajedão (BA)

São 160 vagas imediatas e 64 para cadastro reserva, com salários de R$ 1.518,00 a R$ 7.000,00, para níveis fundamental, médio/técnico e superior. As inscrições seguem até 20 de outubro, pelo site da Planejar Consultoria, com taxas de R$ 68, R$ 90 e R$ 115, conforme o nível. As provas objetivas estão previstas para 14 de dezembro, com etapas práticas e de títulos em alguns cargos.

Prefeitura de Sarandi (PR)

São 140 vagas para nível superior, com salários de até R$ 5.074,72. O destaque são as 29 vagas para professor, com jornada de 40 horas semanais e vale-alimentação de R$ 314. As inscrições estão abertas até 16 de outubro, exclusivamente no site do Instituto Unifil, com taxas de R$ 100 e R$ 120, conforme o cargo. A seleção terá prova objetiva e prova de títulos.

Município de Luiz Alves (SC)

São 54 vagas imediatas e cadastro de reserva em concurso público e processo seletivo, com salários de R$ 1.652,96 a R$ 14.257,79. As oportunidades abrangem níveis fundamental, médio/técnico e superior, incluindo cargos de professor, médico, técnico em enfermagem e cozinheiro. As inscrições ficam abertas até 7 de novembro, exclusivamente pelo site da Univali, com taxas entre R$ 70 e R$ 150, conforme o edital. As provas ocorrem em 30 de novembro, com validade de até dois anos, prorrogável.

Polícia Civil do Espírito Santo (PCES)

O novo concurso oferece 1.052 vagas para o cargo de Oficial Investigador de Polícia (OIP), com remuneração inicial de R$ 8.539,34 e jornada de 40 horas semanais. As inscrições vão de 16 de outubro a 16 de novembro, pelo site do Instituto Ibade, e a prova objetiva está prevista para 1º de fevereiro de 2026. O processo inclui seis etapas, entre provas, testes físicos, exames e curso de formação. É exigido nível superior completo e idade mínima de 18 anos.

Core-SP (São Paulo-SP)