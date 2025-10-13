OPORTUNIDADE

Feirão oferece 600 vagas de emprego em Feira de Santana; veja como participar

Evento ocorre nos dias 14 e 15 de outubro

Yan Inácio

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:36

Sair de emprego e repensar carreira é uma previsão para alguns signos este mês Crédito: Reprodução

Um feirão de empregos promovido pelo SEST SENAT vai oferecer 600 vagas de emprego em Feira de Santana na terça-feira (14) e quarta-feira (15). O evento ocorre das 9h às 18h, no Ária Hall, localizado na Avenida Presidente Dutra, no centro da cidade.

A Feira Emprega Transporte terá vagas nas áreas administrativa, operacional, de transporte e mecânica e oportunidades de estágio e jovem aprendiz. Para participar, os interessados devem se inscrever no site da instituição. O cadastro também poderá ser feito durante o evento, com apresentação de RG e CPF.

Curiosidades sobre entrevista de emprego 1 de 6