Feirão oferece 600 vagas de emprego em Feira de Santana; veja como participar

Evento ocorre nos dias 14 e 15 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:36

Um feirão de empregos promovido pelo SEST SENAT vai oferecer 600 vagas de emprego em Feira de Santana na terça-feira (14) e quarta-feira (15). O evento ocorre das 9h às 18h, no Ária Hall, localizado na Avenida Presidente Dutra, no centro da cidade.

A Feira Emprega Transporte terá vagas nas áreas administrativa, operacional, de transporte e mecânica e oportunidades de estágio e jovem aprendiz. Para participar, os interessados devem se inscrever no site da instituição. O cadastro também poderá ser feito durante o evento, com apresentação de RG e CPF.

O evento reunirá dezenas de empresa do ramo dos transportes, informou a organização ao g1. Além disso, a programação também contará com palestras, workshops, orientação profissional e elaboração de currículos, serviços todos gratuitos.

