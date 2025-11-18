Fundação anuncia concurso com 737 vagas, salários de até R$ 16,7 mil e VA de R$ 600

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 19:00
A Fundação Estadual de Inovação em Saúde (INOVA Capixaba), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, publicou o edital para um concurso público para 737 vagas e formação de cadastro reserva de nível fundamental, médio, técnico e superior. As oportunidades têm salários de até R$ R$ 16,7 mil com auxílio-alimentação de R$ 600.
As inscrições começam no dia 28 de novembro e vão até 28 de dezembro. Candidatos podem se inscrever no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), banca organizadora do certame.
O cargo com o maior vencimento inicial é o de Médico do Trabalho, com remuneração de R$ 16.748,42 para uma carga horária de 200 horas mensais.
Confira algumas das vagas do concurso para a Inova Capixaba
Nível Fundamental: R$ 52,00
Nível Médio e/ou Técnico: R$ 70,00
Nível Superior: R$ 75,00
O Concurso Público será composto por duas fases:
Primeira Fase:
Prova Objetiva: De caráter Eliminatório e Classificatório para todos os cargos.
Prova de Títulos e Experiência Profissional: De caráter Classificatório para todos os cargos.
Segunda Fase:
Inspeção Médica Oficial: De caráter Eliminatório.
Verificação da Documentação de Requisitos e Condições: De caráter Eliminatório.
Para ser classificado na Prova Objetiva, o candidato deve obter no mínimo 40% da pontuação total e não tirar nota 0 (zero) em nenhuma das disciplinas.