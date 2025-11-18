Acesse sua conta
Fundação anuncia concurso com 737 vagas, salários de até R$ 16,7 mil e VA de R$ 600

Inscrições ficarão abertas até 28 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 19:00

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil
Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil Crédito: Shutterstock

A Fundação Estadual de Inovação em Saúde (INOVA Capixaba), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, publicou o edital para um concurso público para 737 vagas e formação de cadastro reserva de nível fundamental, médio, técnico e superior. As oportunidades têm salários de até R$ R$ 16,7 mil com auxílio-alimentação de R$ 600.

As inscrições começam no dia 28 de novembro e vão até 28 de dezembro. Candidatos podem se inscrever no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), banca organizadora do certame.

O cargo com o maior vencimento inicial é o de Médico do Trabalho, com remuneração de R$ 16.748,42 para uma carga horária de 200 horas mensais.

Confira algumas das vagas do concurso para a Inova Capixaba

Taxa de Inscrição

Nível Fundamental: R$ 52,00

Nível Médio e/ou Técnico: R$ 70,00

Nível Superior: R$ 75,00

Etapas do Concurso

O Concurso Público será composto por duas fases:

Primeira Fase:

Prova Objetiva: De caráter Eliminatório e Classificatório para todos os cargos.

Prova de Títulos e Experiência Profissional: De caráter Classificatório para todos os cargos.

Segunda Fase:

Inspeção Médica Oficial: De caráter Eliminatório.

Verificação da Documentação de Requisitos e Condições: De caráter Eliminatório.

Para ser classificado na Prova Objetiva, o candidato deve obter no mínimo 40% da pontuação total e não tirar nota 0 (zero) em nenhuma das disciplinas.

