Salvador: SIMM anuncia vagas com salários de até R$ 5 mil nesta quarta (19)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 18:09

SIMM
SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 218 vagas de trabalho para esta quarta-feira (19) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como assistente social, farmacêutico júnior, analista contábil, assistente administrativo, auxiliar de logística, auxiliar de loja, operador de telemarketing, operador de caixa, técnico de enfermagem, zelador, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 5,1 mil.

Veja vagas e salários disponíveis

Passe para o lado e confira as vagas e seus respectivos salários

Agendamento do serviço

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Saiba como agendar o seu atendimento

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira dicas para ir bem em entrevistas de emprego

Dicas de como ir bem em uma entrevista

