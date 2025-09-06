VEJA VAGAS DISPONÍVEIS

Fundação oferece salários de até R$ 15,6 mil para contratação temporária

São 230 para formação de cadastro reserva em diferentes cargos

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 13:00

Concursos públicos Crédito: Shutterstock

Estão abertas as inscrições para a seleção da Fundação do ABC, com o objetivo de contratar profissionais temporariamente para diversos cargos. São 230 vagas para formação de cadastro de reserva. Os valores dos salários variam entre R$ 1,3 mil e R$ 15,6 mil. A carga horária das vagas varia entre 75h e 200h por mês. As candidaturas podem ser realizadas até às 23h do dia 13 de outubro.

As vagas empregos são para nível fundamental, médio, técnico e superior para lotação no município de Itatiba, em São Paulo. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Quadrix.



O valor da taxa de Inscrição, para cargos/ocupações de nível fundamental é de R$ 30. O valor da taxa de inscrição para cargos/ocupações de nível médio ou técnico é de R$ 50. Já os cargos/ocupações de nível superior possuem taxa no valor de R$ 55.

A prova objetiva será realizada no dia 23 de novembro. A classificação final será publicada no dia 22 de dezembro.