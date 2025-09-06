Fundação oferece salários de até R$ 15,6 mil para contratação temporária

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 6 de setembro de 2025 às 13:00
Estão abertas as inscrições para a seleção da Fundação do ABC, com o objetivo de contratar profissionais temporariamente para diversos cargos. São 230 vagas para formação de cadastro de reserva. Os valores dos salários variam entre R$ 1,3 mil e R$ 15,6 mil. A carga horária das vagas varia entre 75h e 200h por mês. As candidaturas podem ser realizadas até às 23h do dia 13 de outubro.
Veja vagas do concurso da Fundação do ABC
As vagas empregos são para nível fundamental, médio, técnico e superior para lotação no município de Itatiba, em São Paulo. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Quadrix.
O valor da taxa de Inscrição, para cargos/ocupações de nível fundamental é de R$ 30. O valor da taxa de inscrição para cargos/ocupações de nível médio ou técnico é de R$ 50. Já os cargos/ocupações de nível superior possuem taxa no valor de R$ 55.
A prova objetiva será realizada no dia 23 de novembro. A classificação final será publicada no dia 22 de dezembro.
A duração do contrato por tempo determinado, para todos os empregos, será de 90 dias podendo ser prorrogado por igual período, exceto para o Emprego de Enfermeiro que será de 180 dias podendo ser prorrogado por igual período a critério da Fundação do ABC –Unidade de Apoio Administrativo.