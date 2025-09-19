IFBA lança edital com 13 vagas para professores em Salvador e salários de até R$ 6,9 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 07:39
Uma nova oportunidade de emprego para professores em Salvador foi divulgada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). A instituição publicou o edital do novo processo seletivo simplificado com 13 vagas para professores substitutos na capital e os salários vão até R$ 6,9 mil.
Os salários mais altos do processo seletivo são destinados a professores de administração e contabilidade e finanças. Para os dois cargos, a remuneração é composta por salário de R$ 5.949,07 e auxílio-alimentação de R$ 1.000,00. Veja todos os detalhes de salários e vagas na galeria abaixo:
Confira detalhes das vagas
Como descrito no edital, há vagas para as áreas de administração, contabilidade e finanças, automação, eletrônica analógica e digital, eletrônica áudio e vídeo, eletrotécnica, física, química, inglês, espanhol, Libras e atendimento educacional especializado.
Os interessados podem se inscrever entre a próxima segunda-feira (22) e o dia 29 de setembro através do preenchimento de formulário e envio de documentos indicados. O processo seletivo terá como prazo de validade um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período, no interesse da Administração.