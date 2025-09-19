Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

IFBA lança edital com 13 vagas para professores em Salvador e salários de até R$ 6,9 mil

Jornada de trabalho é de 40 horas semanais

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 07:39

Ifba inscreve para dois cursos superiores
IFBA Campus Salvador Crédito: Lilian Caldas/Divulgação

Uma nova oportunidade de emprego para professores em Salvador foi divulgada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). A instituição publicou o edital do novo processo seletivo simplificado com 13 vagas para professores substitutos na capital e os salários vão até R$ 6,9 mil.

Os salários mais altos do processo seletivo são destinados a professores de administração e contabilidade e finanças. Para os dois cargos, a remuneração é composta por salário de R$ 5.949,07 e auxílio-alimentação de R$ 1.000,00. Veja todos os detalhes de salários e vagas na galeria abaixo:

Confira detalhes das vagas

Vagas e salários foram divulgadas por Reprodução
Vagas e salários foram divulgadas por Reprodução
Vagas e salários foram divulgadas por Reprodução
Vagas e salários foram divulgadas por Reprodução
1 de 4
Vagas e salários foram divulgadas por Reprodução

Como descrito no edital, há vagas para as áreas de administração, contabilidade e finanças, automação, eletrônica analógica e digital, eletrônica áudio e vídeo, eletrotécnica, física, química, inglês, espanhol, Libras e atendimento educacional especializado.

Os interessados podem se inscrever entre a próxima segunda-feira (22) e o dia 29 de setembro através do preenchimento de formulário e envio de documentos indicados. O processo seletivo terá como prazo de validade um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período, no interesse da Administração.

Leia mais

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil

Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil

Imagem - Concurso do Ministério Público com vagas de nível médio e superior tem salários de até R$ 5,4 mil

Concurso do Ministério Público com vagas de nível médio e superior tem salários de até R$ 5,4 mil

Mais recentes

Imagem - Simm oferece 527 vagas com salários de até R$ 3 mil para esta sexta-feira (19)

Simm oferece 527 vagas com salários de até R$ 3 mil para esta sexta-feira (19)
Imagem - Prefeitura baiana oferece mais de 30 vagas em concurso público; saiba mais

Prefeitura baiana oferece mais de 30 vagas em concurso público; saiba mais
Imagem - Construtora Tenda anuncia vagas para área de Construção Civil em Salvador

Construtora Tenda anuncia vagas para área de Construção Civil em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades
01

Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades

Imagem - Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29
02

Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29

Imagem - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação
03

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil