IFBA lança edital com 13 vagas para professores em Salvador e salários de até R$ 6,9 mil

Jornada de trabalho é de 40 horas semanais

Wendel de Novais

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 07:39

IFBA Campus Salvador Crédito: Lilian Caldas/Divulgação

Uma nova oportunidade de emprego para professores em Salvador foi divulgada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). A instituição publicou o edital do novo processo seletivo simplificado com 13 vagas para professores substitutos na capital e os salários vão até R$ 6,9 mil.

Os salários mais altos do processo seletivo são destinados a professores de administração e contabilidade e finanças. Para os dois cargos, a remuneração é composta por salário de R$ 5.949,07 e auxílio-alimentação de R$ 1.000,00. Veja todos os detalhes de salários e vagas na galeria abaixo:

Como descrito no edital, há vagas para as áreas de administração, contabilidade e finanças, automação, eletrônica analógica e digital, eletrônica áudio e vídeo, eletrotécnica, física, química, inglês, espanhol, Libras e atendimento educacional especializado.