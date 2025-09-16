OPORTUNIDADE

Salvador tem 128 vagas de emprego com salários de até R$ 3,2 mil; saiba como se candidatar

Há cargos para nível médio e superior

Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 06:22

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 128 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 3,2 mil em Salvador para esta terça-feira (16).

Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Analista Contábil

Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência

Salário: R$3.000,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Logística

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável ter trabalhado com produtos farmacêuticos

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Motorista de Caminhão

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH C ou D

Salário: R$1.878,78 + benefícios

1 vaga

Assistente de Almoxarifado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de Telefonia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar carga horária reduzida

Salário: R$1.246,37 + transporte

1 vaga

Recepcionista de Clínica

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Zona: Suburbana

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Refrigeração de Ar Condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.685,96 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.533,18 + benefícios

2 vagas

Técnico em Enfermagem (Hemodiálise)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado na área de hemodiálise, ter COREN ativo

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Mecânico Alinhador

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH B e disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas

Zona: Lauro de Freitas

Salário: R$1.576,00 + benefícios

2 vagas

Mecânico de Veículo

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH B, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas, desejável curso na área

Zona: Lauro de Freitas

Salário: R$1.578,00 + benefícios

2 vagas

Assistente de Produção em Evento

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.088,99 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vivência com cozinha à la carte

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Costura (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em caseadeira e botoneira

Salário: A combinar + transporte

1 vaga

Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em camisa de manga longa, calça masculina e blazer

Salário: A combinar + transporte

1 vaga

Auxiliar de Manutenção de Máquinas Industriais

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência, ter CNH A e B

Salário: R$1.600,00 + benefícios

1 vaga

Cabeleireiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: ter MEI ativo

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Ajudante de Cabeleireiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: ter MEI ativo

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de Lavanderia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

10 vagas

Lavador de Roupa

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

10 vagas

Auxiliar Administrativo (vaga de estágio do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 1º ou 2º à noite), sem experiência, conhecimento intermediário de informática

Salário: R$800,00 + transporte

1 vaga

Adesivador

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B e conhecimento em materiais de comunicação visual

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Ajudante Comum (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência na área de metalurgia, disponibilidade para carregar peso

Salário: R$1.651,33 + benefícios

1 vaga

Soldador (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência em metalurgia e solda mig/eletrodo revestido, montagem, cortes

Salário: R$2.200,00 + benefícios

2 vagas

Montador de Estruturas Metálicas (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência em metalurgia e solda mig/eletrodo revestido, montagem, cortes

Salário: R$2.200,00 + benefícios

1 vaga

Ajudante Prático em Metalurgia (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência em metalurgia, disponibilidade para carregar peso

Salário: R$1.933,20 + benefícios

3 vagas

Auxiliar de Almoxarifado em Farmácia de Manipulação

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência em farmácia de manipulação

Salário: R$1.900,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico de Manutenção de Ar Condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de Usina de Asfalto (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.944,06 + benefícios

1 vaga

Rasteleiro de Asfalto (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.656,84 + benefícios

3 vagas

Cozinheiro de Restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática intermediária

Salário: A combinar + benefícios

40 vagas

Atendente de Telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária 18 a 21 anos

Salário: Bolsa R$784,44 + transporte

20 vagas

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas

Zona: Lauro de Freitas

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar na Paralela ou Litoral Norte

Zona: Paralela ou Litoral Norte

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em pacote office

Salário: R$1.655,50 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Limpeza Hospitalar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.655,50 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência

Salário: R$1.655,50 + benefícios