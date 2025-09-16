Salvador tem 128 vagas de emprego com salários de até R$ 3,2 mil; saiba como se candidatar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 06:22
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 128 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 3,2 mil em Salvador para esta terça-feira (16).
Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Analista Contábil
Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência
Salário: R$3.000,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Logística
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável ter trabalhado com produtos farmacêuticos
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Motorista de Caminhão
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH C ou D
Salário: R$1.878,78 + benefícios
1 vaga
Assistente de Almoxarifado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de Telefonia
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar carga horária reduzida
Salário: R$1.246,37 + transporte
1 vaga
Recepcionista de Clínica
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Zona: Suburbana
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Refrigeração de Ar Condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.685,96 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.533,18 + benefícios
2 vagas
Técnico em Enfermagem (Hemodiálise)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado na área de hemodiálise, ter COREN ativo
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Mecânico Alinhador
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH B e disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas
Zona: Lauro de Freitas
Salário: R$1.576,00 + benefícios
2 vagas
Mecânico de Veículo
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH B, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas, desejável curso na área
Zona: Lauro de Freitas
Salário: R$1.578,00 + benefícios
2 vagas
Assistente de Produção em Evento
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.088,99 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vivência com cozinha à la carte
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Costura (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em caseadeira e botoneira
Salário: A combinar + transporte
1 vaga
Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em camisa de manga longa, calça masculina e blazer
Salário: A combinar + transporte
1 vaga
Auxiliar de Manutenção de Máquinas Industriais
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência, ter CNH A e B
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga
Cabeleireiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: ter MEI ativo
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Ajudante de Cabeleireiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: ter MEI ativo
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Lavanderia
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
10 vagas
Lavador de Roupa
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
10 vagas
Auxiliar Administrativo (vaga de estágio do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 1º ou 2º à noite), sem experiência, conhecimento intermediário de informática
Salário: R$800,00 + transporte
1 vaga
Adesivador
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B e conhecimento em materiais de comunicação visual
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Ajudante Comum (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência na área de metalurgia, disponibilidade para carregar peso
Salário: R$1.651,33 + benefícios
1 vaga
Soldador (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência em metalurgia e solda mig/eletrodo revestido, montagem, cortes
Salário: R$2.200,00 + benefícios
2 vagas
Montador de Estruturas Metálicas (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência em metalurgia e solda mig/eletrodo revestido, montagem, cortes
Salário: R$2.200,00 + benefícios
1 vaga
Ajudante Prático em Metalurgia (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência em metalurgia, disponibilidade para carregar peso
Salário: R$1.933,20 + benefícios
3 vagas
Auxiliar de Almoxarifado em Farmácia de Manipulação
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência em farmácia de manipulação
Salário: R$1.900,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico de Manutenção de Ar Condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de Usina de Asfalto (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.944,06 + benefícios
1 vaga
Rasteleiro de Asfalto (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.656,84 + benefícios
3 vagas
Cozinheiro de Restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática intermediária
Salário: A combinar + benefícios
40 vagas
Atendente de Telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária 18 a 21 anos
Salário: Bolsa R$784,44 + transporte
20 vagas
Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas
Zona: Lauro de Freitas
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar na Paralela ou Litoral Norte
Zona: Paralela ou Litoral Norte
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em pacote office
Salário: R$1.655,50 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Limpeza Hospitalar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.655,50 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência
Salário: R$1.655,50 + benefícios
2 vagas