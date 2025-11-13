CONFIRA VAGAS

SIMM oferece vagas com salários de mais de R$ 3 mil em Salvador nesta quinta (13)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 04:30

SIMM Crédito: Bruno Concha/Secom

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 244 vagas de trabalho para esta quinta-feira (13) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como analista contábil, assistente administrativo, embalador, auxiliar de Loja, operador de telemarketing, operador de caixa, recepcionista, entregador de gás, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 3,4 mil.

Agendamento do serviço

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

