OPORTUNIDADE

Smart Fit abre vagas de emprego na Bahia e em outros seis estados; confira

Entrevistas presenciais acontecem em nove cidades, nos dias 25 e 26 de julho

Millena Marques

Publicado em 24 de julho de 2025 às 08:53

Smart Fit Crédito: Divulgação

A rede de academias Smart Fit anunciou um processo seletivo para contratar 329 profissionais. Denominada “Smart Fit Contrata”, a campanha acontece pela segunda vez e tem o objetivo atender, de forma imediata, à demanda de unidades distribuídas por sete estados do Brasil: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. >

Processo seletivo é aberto a candidatos de todo o país e inclui mais de 80 vagas para pessoas com deficiência. Entrevistas presenciais acontecem em nove cidades, nos dias 25 e 26 de julho e os candidatos de outras regiões têm opção de participar da seleção online no dia 4 de agosto. >

Para os interessados em participar da seleção presencial, a empresa realizará eventos nos dias 25 e 26 de julho, em nove cidades – Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Jundiaí (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Vila Velha (ES). Os candidatos de outras localidades têm a opção de participar da seleção online no dia 04 de agosto. As inscrições para as duas modalidades (remota e presencial) podem ser feitas neste link. >

Dentre as vagas disponíveis para contratação imediata, 247 são destinadas a profissionais formados em Educação Física, focados em musculação e aulas coletivas. As demais 82 posições são reservadas exclusivamente a pessoas com deficiência, que podem atuar nas operações regionais e em áreas relacionadas às respectivas capacitações profissionais. >

“Além das vagas já disponíveis para contratação imediata, temos total interesse em selecionar profissionais das mais variadas regiões. Nosso plano de expansão prevê a contínua abertura de novas unidades em diversas localidades de todo o Brasil e, consequentemente, estamos sempre em busca de profissionais comprometidos e dispostos a evoluir conosco”, diz Marcela Martins, diretora de Recursos Humanos da Smart Fit. Receba mais informações de emprego aqui. >

Unidades da Smart Fit em Salvador 1 de 6