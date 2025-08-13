Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Teleférico do Subúrbio de Salvador vai gerar empregos em duas etapas; saiba

Informação foi confirmada pela presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 05:30

Teleférico
Teleférico Crédito: Divulgação

Um dos principais projetos para garantir melhorias no transporte público de Salvador, o teleférico do Subúrbio vai gerar empregos em duas etapas. A informação foi confirmada pela presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield.

"São muitas vagas de emprego. São 27 torres a serem construídas. Eu digo que tem dois períodos de geração de empregos: o período de obra e depois o funcionamento do equipamento", pontua. Cursos de capacitação serão implantados para os interessados em trabalhar no sistema após as obras. Os detalhes, no entanto, serão divulgados após a aprovação da licitação.

Teleférico do Subúrbio

Estação Campinas de Pirajá por Divulgação
Estação Mané Dendê por Divulgação
Estação Mané Dendê por Divulgação
Estação Praia Grande por Divulgação
Estação Campinas de Pirajá por Divulgação
Estação de Pirajá por Divulgação
1 de 6
Estação Campinas de Pirajá por Divulgação

O teleférico do Subúrbio é um modal complementar que ligará Praia Grande ao bairro de Campinas de Pirajá em um trajeto de 4,3 quilômetros, com quatro estações. As obras devem ser iniciadas no primeiro semestre de 2026 e finalizadas em três anos.

A FMLF, órgão municipal responsável pela coordenação e elaboração de planos urbanísticos e projetos urbanístico e arquitetônicos dos principais espaços e equipamentos públicos da capital baiana, é responsável por elaborar o projeto do teleférico​ O material deve ser entregue à Superintendência de Obras Públicas (Sucop) no final deste mês.

Leia mais

Imagem - Salvador assina contrato de R$ 900 milhões para financiar teleférico no Subúrbio e outros projetos

Salvador assina contrato de R$ 900 milhões para financiar teleférico no Subúrbio e outros projetos

Imagem - Teleférico do Subúrbio recebe R$ 670 milhões para construção; veja o projeto

Teleférico do Subúrbio recebe R$ 670 milhões para construção; veja o projeto

As quatro estações serão instaladas em Campinas de Pirajá (ao lado da estação do metrô), no centro de Pirajá, no Rio Sena (dentro do Projeto Mané Dendê) e em Praia Grande. No total, serão 27 torres. Em alguns pontos, a altura do equipamento chegará a 45 metros. Ele deve funcionar de domingo a domingo, com a tarifa incluída no modelo de integração atual e cabines panorâmicas com vista para a Baía de Todos-os-Santos.

A obra é complexa e exige um planejamento para além da construção civil. "Nós temos que fazer um trabalho grande na área social, entendendo que a população de Salvador que vai ser beneficiada com o teleférico não conhece o equipamento. A gente precisa fazer essa comunicação, fazer reuniões com as comunidades que serão diretamente beneficiadas", diz Tânia. De acordo com a presidente da fundação, os estudos complementares devem ser finalizados em dois meses.

Mais recentes

Imagem - Sebrae abre concurso com salários de até R$ 8,8 mil

Sebrae abre concurso com salários de até R$ 8,8 mil
Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
Imagem - Ifood abre mais de 100 vagas com bolsas de até R$ 2,5 mil para todo o Brasil

Ifood abre mais de 100 vagas com bolsas de até R$ 2,5 mil para todo o Brasil

MAIS LIDAS

Imagem - Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar
01

Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar

Imagem - Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro
02

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Imagem - Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos
03

Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos

Imagem - Disputa em família: herdeiro da Casas Bahia pede que irmão seja condenado por litigância de má-fé
04

Disputa em família: herdeiro da Casas Bahia pede que irmão seja condenado por litigância de má-fé