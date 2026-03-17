ECONOMIA

O perigo do cartão corporativo: como o uso indevido do CNPJ pode dobrar seus impostos

Receita Federal aperta o cerco contra a "pejotização" de fachada; gastos em supermercados e lazer estão na mira do fisco.

Matheus Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 08:00

Imposto de Renada Crédito: Imagem gerada por Inteligência artificial / Gemini

Para muitos profissionais, emitir nota fiscal como Pessoa Jurídica (PJ) é a saída para pagar menos impostos. No entanto, a falta de disciplina financeira está criando um passivo perigoso. A prática de tratar o lucro da empresa como saldo da conta pessoal, a chamada confusão patrimonial, tornou-se o alvo número um das autuações da Receita Federal em 2026.

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O fim da "vista grossa"

Através do cruzamento automatizado de dados, o Leão consegue rastrear comportamentos específicos. Gastos fixos em lazer, supermercados e transferências sem justificativa para a conta da pessoa física acionam alertas imediatos. Para o governo, essa é uma via de arrecadação eficiente: além de recuperar o Imposto de Renda, o fisco foca na cobrança de contribuições previdenciárias não recolhidas, tratando esses gastos como "salário disfarçado".

Outro ponto de atenção que tem gerado autuações em massa é a ausência de escrituração contábil regular. Muitos empreendedores acreditam que, por estarem em regimes simplificados, não precisam de um controle rigoroso de caixa. Ledo engano. Sem um livro-caixa que comprove que aquela transferência para a pessoa física é, de fato, uma distribuição de lucros isenta, o fisco tem o poder discricionário de tributar todo o valor transferido como rendimento comum. Isso significa que o empresário acaba pagando duas vezes: uma pelo CNPJ e outra, agora de forma punitiva, no CPF. A inteligência do Leão hoje consegue identificar se o valor que entrou na conta pessoal do sócio saiu da conta da empresa sem a devida 'assinatura' do contador, tornando a sonegação por descuido um erro extremamente caro."

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