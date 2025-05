EDUCAÇÃO

Inscrições do Enem 2025: veja data de abertura e novidades para os candidatos

Exame tem novas regras para quem está no 3º ano

Publicado em 25 de maio de 2025

A data de abertura das inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já está definida. Na segunda-feira (26), os candidatos poderão se inscrever para a prova. No entanto, é preciso estar atento porque o período de inscrição se encerra no dia 6 de junho. >

Neste ano, há novidades para os candidatos que estão no 3º ano, já que estes terão a pré-inscrição automática e vão precisar apenas acessar a Página do Participante para confirmar que fará o exame e selecionar qual opção de línguas terá em sua prova. >

Para quem está no 1º e 2º e os participantes que já concluíram o ensino médio, será preciso preencher a inscrição normal. Outra novidade é que quem maiores de 18 anos vão poder utilizar o exame como certificado de conclusão do ensino médio, a depender da nota. >

A prova não tinha essa função desde 2017, quando ela foi transferida unicamente para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). As inscrições podem ser feitas no site oficial do Enem e, para quem não tem isenção, vai custar R$ 85. >