Sisu 2026: por que este estado não aparece entre as opções de vagas

Carol Neves
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 10:16
Enquanto estudantes de todo o país disputam vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026, Rondônia chama atenção por um motivo específico: é o único estado brasileiro que não oferta vagas no programa federal neste ano. A ausência não é novidade e está ligada a decisões institucionais tomadas pelas duas principais instituições públicas de ensino superior do estado.
O Sisu é o sistema do governo federal que seleciona candidatos para universidades e institutos públicos a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Apesar de coordenado pelo Ministério da Educação (MEC), a adesão ao programa não é obrigatória. Cabe a cada instituição decidir se participa, quantos cursos oferece e o número de vagas disponibilizadas.
ENEM 2025
Universidades optam por seleção própria
Em Rondônia, a Universidade Federal de Rondônia (Unir) não utiliza o Sisu para o preenchimento de vagas em seus cursos de graduação. Segundo informações divulgadas pela própria instituição, a universidade adota um sistema próprio de seleção com base nas notas do Enem.
De acordo com a Unir, esse modelo permite ampliar as oportunidades de ingresso, especialmente para estudantes rondonienses, alunos de escolas públicas e candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Já o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) também não integra o Sisu atualmente. A instituição chegou a participar do sistema até a edição de 2021, mas decidiu se desligar nos anos seguintes.
Calendário incompatível pesou na decisão
Segundo o IFRO, um dos principais motivos para a não adesão ao Sisu é a incompatibilidade entre o cronograma do programa e o calendário acadêmico do instituto. As chamadas para matrícula do Sisu costumam ocorrer após o início das aulas nos campi, o que, segundo a instituição, pode prejudicar os alunos ingressantes.
Atualmente, o IFRO realiza processos seletivos próprios tanto para cursos técnicos de nível médio quanto para graduações.
Cenário se repete no Sisu 2026
Na edição de 2026, o Sisu oferta 274,8 mil vagas em 7.399 cursos de graduação, distribuídos por 136 instituições públicas de ensino superior em 26 unidades da federação. Rondônia permanece como a única exceção no mapa do programa.
As inscrições do Sisu 2026 vão até 23 de janeiro, e o resultado da chamada regular será divulgado no dia 29. Mesmo fora do sistema nacional, as instituições de Rondônia mantêm seleções ativas por meio de editais próprios, usando o Enem como critério principal de ingresso.