Sisu 2026 abre inscrições com quase 275 mil vagas e novas regras; entenda

Prazo vai até 23 de janeiro e resultado sai no dia 29

Carol Neves

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 08:46

SISU Crédito: Reprodução

Com mudanças importantes e uma oferta ampla de vagas, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) inicia nesta segunda-feira (19) o período de inscrições para a edição de 2026. Os candidatos podem se inscrever até as 23h59 do dia 23 de janeiro. Ao todo, estão disponíveis 274,8 mil vagas em 7.399 cursos de graduação, distribuídos por 136 instituições públicas de ensino superior em todo o país.

A seleção é feita com base no desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e o resultado da chamada regular está previsto para 29 de janeiro. Uma das principais novidades deste ano é a ampliação do critério de participação: o sistema passará a considerar as notas das três edições mais recentes do exame - Enem 2023, 2024 e 2025. Até então, apenas a última prova era aceita.

Para concorrer, o estudante precisa ter feito o Enem em uma dessas edições, obtido nota acima de zero na redação e concluído o ensino médio. Assim como ocorre desde 2024, o Sisu terá apenas uma edição anual. Os selecionados poderão iniciar o curso no primeiro ou no segundo semestre, conforme a organização das turmas por cada instituição.

Como funciona a escolha dos cursos

Durante os cinco dias de inscrição, o candidato pode selecionar até duas opções de curso entre instituições públicas de 26 estados. Rondônia é a única unidade da federação que não participa do Sisu. As escolhas podem ser alteradas livremente até o encerramento do prazo, valendo apenas as opções registradas no sistema no último minuto do período.

O sistema também permite acompanhar, em tempo real, a posição do candidato em relação aos demais inscritos, o que ajuda a avaliar as chances de aprovação.

Atenção diária às notas de corte

Um dos pontos centrais do processo é a nota de corte, que indica a pontuação mínima necessária para ocupar uma das vagas disponíveis em cada curso. Esse valor é atualizado diariamente até o fim das inscrições.

O comportamento das notas varia conforme a concorrência. Se candidatos com médias mais altas entram ou saem de determinado curso, a nota de corte pode subir ou cair ao longo dos dias. Por isso, a recomendação é acompanhar essas variações com frequência.

A possibilidade de mudar as opções de curso deve ser usada de forma estratégica. Apostar todas as fichas em apenas uma escolha reduz as chances de sucesso. A orientação é definir duas opções principais desde o início e manter alternativas viáveis em mente.

Organizar previamente uma lista de cursos e universidades por ordem de prioridade pode facilitar ajustes rápidos conforme as notas de corte evoluem.

Outro fator decisivo é que cada instituição e curso atribui pesos distintos às áreas do Enem. Enquanto uma universidade pode valorizar mais a prova de ciências da natureza em um curso de Direito, outra pode priorizar linguagens. Isso significa que um mesmo candidato pode ter desempenhos relativos diferentes dependendo da instituição escolhida.

CRONOGRAMA DO SISU 2026

Inscrições: 19 a 23 de janeiro

Resultado da chamada regular: 29 de janeiro

Matrículas: a partir de 2 de fevereiro