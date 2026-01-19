Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sisu 2026 abre inscrições com quase 275 mil vagas e novas regras; entenda

Prazo vai até 23 de janeiro e resultado sai no dia 29

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 08:46

SISU
SISU Crédito: Reprodução

Com mudanças importantes e uma oferta ampla de vagas, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) inicia nesta segunda-feira (19) o período de inscrições para a edição de 2026. Os candidatos podem se inscrever até as 23h59 do dia 23 de janeiro. Ao todo, estão disponíveis 274,8 mil vagas em 7.399 cursos de graduação, distribuídos por 136 instituições públicas de ensino superior em todo o país.

A seleção é feita com base no desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e o resultado da chamada regular está previsto para 29 de janeiro. Uma das principais novidades deste ano é a ampliação do critério de participação: o sistema passará a considerar as notas das três edições mais recentes do exame - Enem 2023, 2024 e 2025. Até então, apenas a última prova era aceita.

Para concorrer, o estudante precisa ter feito o Enem em uma dessas edições, obtido nota acima de zero na redação e concluído o ensino médio. Assim como ocorre desde 2024, o Sisu terá apenas uma edição anual. Os selecionados poderão iniciar o curso no primeiro ou no segundo semestre, conforme a organização das turmas por cada instituição.

ENEM 2025

Prova do Enem 2025 por Angelo Miguel/MEC
Gabarito oficial do Enem - Caderno 1 – Azul por Reprodução
Gabarito oficial do Enem - Caderno 10 – Roxo (Libras) por Reprodução
Gabarito oficial do Enem - Caderno 4 – Verde por Reprodução
Gabarito oficial do Enem - Caderno 9 – Laranja (Braile e ledor) por Reprodução
Gabarito oficial do Enem - Caderno 2 – Amarelo por Reprodução
Gabarito oficial do Enem - Caderno 2 – Branco por Reprodução
[Edicase]Entender o papel do Cerrado no equilíbrio ecológico é um diferencial para quem busca bons resultados no Enem e vestibulares (Imagem: Pheelings media | Shutterstock) por Imagem: Pheelings media | Shutterstock
[Edicase]É possível controlar a ansiedade para o segundo dia do Enem (Imagem: LStockStudio | Shutterstock) por Imagem: LStockStudio | Shutterstock
Gabarito Enem 2025 prova 1 por Bernoulli Educação
Gabarito Enem 2025 prova 1 por Bernoulli Educação
Gabarito Enem 2025 prova 1 por Bernoulli Educação
Gabarito Enem 2025 prova 1 por Bernoulli Educação
Candidato é empurrado e consegue fazer o Enem por Reprodução
Candidato é empurrado e consegue fazer o Enem por Reprodução
Candidatos que irão fazer a prova nesse primeiro dia de Enem, aguardam a abertura dos portões por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
[Edicase]Realizar simulados ajuda a administrar o tempo e lidar melhor com a pressão prova do Enem (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) por Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
[Edicase]Cuidar da saúde mental também faz parte da preparação para o Enem (Imagem: GaudiLab | Shutterstock) por Imagem: GaudiLab | Shutterstock
Uma aposta para a redação do Enem 2025 é: Desinformação e fake news, especialmente em tempos de redes sociais e polarização por Paulo Pinto/Agência Brasil
[Edicase]O equilíbrio é a chave para alcançar bons resultados no Enem (Imagem: insta_photos | Shutterstock) por Imagem: insta_photos | Shutterstock
1 de 20
Prova do Enem 2025 por Angelo Miguel/MEC

Como funciona a escolha dos cursos

Durante os cinco dias de inscrição, o candidato pode selecionar até duas opções de curso entre instituições públicas de 26 estados. Rondônia é a única unidade da federação que não participa do Sisu. As escolhas podem ser alteradas livremente até o encerramento do prazo, valendo apenas as opções registradas no sistema no último minuto do período.

O sistema também permite acompanhar, em tempo real, a posição do candidato em relação aos demais inscritos, o que ajuda a avaliar as chances de aprovação.

Atenção diária às notas de corte

Um dos pontos centrais do processo é a nota de corte, que indica a pontuação mínima necessária para ocupar uma das vagas disponíveis em cada curso. Esse valor é atualizado diariamente até o fim das inscrições.

O comportamento das notas varia conforme a concorrência. Se candidatos com médias mais altas entram ou saem de determinado curso, a nota de corte pode subir ou cair ao longo dos dias. Por isso, a recomendação é acompanhar essas variações com frequência.

A possibilidade de mudar as opções de curso deve ser usada de forma estratégica. Apostar todas as fichas em apenas uma escolha reduz as chances de sucesso. A orientação é definir duas opções principais desde o início e manter alternativas viáveis em mente.

Organizar previamente uma lista de cursos e universidades por ordem de prioridade pode facilitar ajustes rápidos conforme as notas de corte evoluem.

Leia mais

Imagem - Certificação do Ensino Médio pelo Enem: como funciona e quem pode fazer

Certificação do Ensino Médio pelo Enem: como funciona e quem pode fazer

Imagem - Mensagens indicam mais duas questões do Enem que 'vazaram' antes da prova e não foram anuladas pelo Inep

Mensagens indicam mais duas questões do Enem que 'vazaram' antes da prova e não foram anuladas pelo Inep

Imagem - Aluno que ‘previu’ questões do Enem comprou perguntas sigilosas por R$ 10 cada

Aluno que ‘previu’ questões do Enem comprou perguntas sigilosas por R$ 10 cada

Outro fator decisivo é que cada instituição e curso atribui pesos distintos às áreas do Enem. Enquanto uma universidade pode valorizar mais a prova de ciências da natureza em um curso de Direito, outra pode priorizar linguagens. Isso significa que um mesmo candidato pode ter desempenhos relativos diferentes dependendo da instituição escolhida.

CRONOGRAMA DO SISU 2026

Inscrições: 19 a 23 de janeiro

Resultado da chamada regular: 29 de janeiro

Matrículas: a partir de 2 de fevereiro

Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro

Mais recentes

Imagem - Professora é morta a facadas pelo marido no interior da Bahia

Professora é morta a facadas pelo marido no interior da Bahia
Imagem - Polícia mira associação criminosa acusada de roubos em prédio público de Salvador

Polícia mira associação criminosa acusada de roubos em prédio público de Salvador
Imagem - Como chegar na nova Rodoviária em Salvador? Veja opções e acesse no Maps

Como chegar na nova Rodoviária em Salvador? Veja opções e acesse no Maps

MAIS LIDAS

Imagem - Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica
01

Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica

Imagem - RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade
02

RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade

Imagem - Quem é Jordana do BBB 26, participante que foi assediada por Pedro
03

Quem é Jordana do BBB 26, participante que foi assediada por Pedro

Imagem - Como chegar na nova Rodoviária em Salvador? Veja opções e acesse no Maps
04

Como chegar na nova Rodoviária em Salvador? Veja opções e acesse no Maps