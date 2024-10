ELEIÇÃO

'A derrota está no colo de Jerônimo, Wagner, Rui', diz ACM Neto após reeleição de Bruno

Candidato do grupo do governo estadual terminou em terceiro lugar, e ex-prefeito ironizou com meme

Ele contou que na mensagem reafirmou a amizade e o carinho pelo amigo. "Fiz a mensagem de coração, dizendo do meu orgulho dele. Se fosse falar de tudo que fiz nessa cidade em oito anos, nada seria maior que a escolha de Bruno como meu sucessor, o melhor prefeito do Brasil", enalteceu. "Me orgulho".

Neto não perdeu a oportunidade de alfinetar os adversários. "Quando o senador Jaques Wagner fez a escolha do candidato de lá, talvez ele estivesse imaginando 'vou me ver livre de fulano, do partido'. Mas nunca pensou que ia tomar essa lapada", disse. "E quem tomou a lapada foi o vice-governador do Bahia. A derrota está no colo de Jerônimo, Wagner, Rui, deles todos", criticou. "Quem terminou em segundo, terceiro, acabou a apuração? O vice da Bahia tá em que lugar?", continuou, ouvindo que Geraldo terminou atrás de Kleber Rosa (PSOL). "Fique com seu terceiro lugar que eu fico com o melhor prefeito do Brasil", acrescentou.