MAIS 4 ANOS

Augusto Castro (PSD) é reeleito prefeito de Itabuna

Com 100% das urnas apuradas, Augusto Castro, do Partido Social Democrático (PSD), foi reeleito prefeito de Itabuna, no sul da Bahia, neste domingo (6). Augusto recebeu 65.329 votos, representando 58,95% dos registros nas seções.

Castro e Brandão Juntos disputavam a gestão municipal com outros quatro candidatos: Fabrício Pancadinha (Solidariedade) com 26,73%, Isaac Nery (PDT) com 7,70%, Chico França (PL) com 6,17%. A candidatura de Cleonice Monteiro (PSOL) foi anulada sub judice.