ELEIÇÕES 2024

Boca de urna, compra de votos e mais: polícia prende 86 pessoas na Bahia por crimes eleitorais

As Forças de Segurança da Bahia prenderam 86 pessoas em flagrante na Bahia durante a Operação Eleições 2024. A ação terminou às 7h desta segunda-feira (7) com registro de 246 crimes eleitorais, incluindo boca de urna, compra de votos, ameaça e propaganda irregular. Estes foram os delitos mais registrados nas delegacias territoriais.

Os flagrantes aconteceram nas cidades de Salvador, Camaçari, Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Eunápolis, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Paulo Afonso, Itaberaba, Aporá, Aramari, Barra do Mendes, Caém, Camacan, Coaraci, Conceição do Almeida, Ibicuí, Ibiquera, Inhambupe, Ipirá, Jucuruçu, Medeiros Neto, Monte Santo e Mulungu do Morro.