Geraldo Júnior repetiu nome de Lula 23 vezes em menos de 15 minutos no debate

Frase "Lula, que é 15 em Salvador" foi dita exatas 13 vezes pelo candidato

Da Redação

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 15:02

Geraldo Júnior citou mesma frase 13 vezes em debate Crédito: Reprodução

Se você assistiu ao debate entre os candidatos à prefeitura de Salvador nesta quinta-feira (3), com toda certeza você percebeu que o candidato Geraldo Júnior, do MDB, repetiu exaustivamente uma mesma frase: "Lula, que é 15 em Salvador".

Foram exatas 13 vezes que a frase foi dita, nos 14 minutos e 30 segundos que Geraldo teve de microfone aberto no debate. Ou seja, o candidato repetiu essa mesma frase praticamente uma vez por minuto em sua participação no encontro realizado pela TV Bahia.

Além disso, Geraldo Júnior citou o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em pelo menos outras 10 oportunidades. Isso faz com que o mandatário tenha estado na pauta do postulante em 23 vezes nesses 14 minutos e 30 segundos em que esteve dialogando com os eleitores.

O emedebista também citou o nome do governador Jerônimo Rodrigues (PT), do ministro Rui Costa (PT), do senador Otto Alencar (PSD), do Angelo Coronel (PSD) e do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), durante sua participação na programação.

A repetição gerou memes nas redes sociais. "Alguém conseguiu entender qual o número de Lula em Salvador?", questionou um usuário do Instagram em tom de deboche. "Que cara repetitivo", criticou outro.