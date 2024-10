ARACAJU

Mulher é esfaqueada pelo ex-companheiro dentro de local de votação

Autor do crime foi baleado por um policial à paisana que estava na escola

Um homem invadiu a escola onde a ex-companheira vota, na cidade de Aracaju, e a esfaqueou, na manhã deste domingo (6). Segundo informações do portal UOL, Lauriedson Santos de Almeida chegou ao local na Avenida Rio de Janeiro com a intenção de matar a ex.